Страны ЕАЭС не будут обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 16:52
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза договорились не обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года, заявил в четверг председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.
"Разговоры об этом (единой валюте – ред.) были, но на данный момент Центральные банки всех пяти стран-членов приняли решение не обсуждать его вообще до 2025 года. После 2025 года возможны обсуждения с учетом состояние экономики стран ЕАЭС, геополитической ситуации, других факторов", — сказал Джавадян, выступая в парламенте в ходе обсуждений исполнения бюджета 2016 года.
По его словам, сейчас стороны к этому не готовы. "В ближайшее время, 10-20 лет об этом не может быть и речи. Наша позиция очень жесткая. … Все страны, видят положительные и отрицательные стороны единой валюты ЕС, стараются избегать таких разговоров", — отметил Джавадян.
РИА Новости