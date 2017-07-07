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Отраслевые новости: В мире

Страны ЕАЭС не будут обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года

Страны ЕАЭС не будут обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года

7 июля 2017, 16:52
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Страны Евразийского экономического союза договорились не обсуждать вопрос о единой валюте до 2025 года, заявил в четверг председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.

"Разговоры об этом (единой валюте – ред.) были, но на данный момент Центральные банки всех пяти стран-членов приняли решение не обсуждать его вообще до 2025 года. После 2025 года возможны обсуждения с учетом состояние экономики стран ЕАЭС, геополитической ситуации, других факторов", — сказал Джавадян, выступая в парламенте в ходе обсуждений исполнения бюджета 2016 года.

По его словам, сейчас стороны к этому не готовы. "В ближайшее время, 10-20 лет об этом не может быть и речи. Наша позиция очень жесткая. … Все страны, видят положительные и отрицательные стороны единой валюты ЕС, стараются избегать таких разговоров", — отметил Джавадян.

РИА Новости

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