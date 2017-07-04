Студенты осваивают энергетику на практике: летний трудовой сезон открыт

В Тюмени состоялось торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов, занятых в электросетевом комплексе юга Тюменской области. Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Антон Фирсов вручил студентам из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима трудовые путевки.



Отряд «Энергетик» формируется из студентов, обучающихся на электроэнергетических специальностях высших и средних специальных учебных заведений. В течение полутора месяцев 42 бойца будут трудиться на энергообъектах филиала рядом с опытными коллегами. Энергетики надеются, что сегодняшние студенты смогут стать достойной сменой своим наставникам, а со временем и сами будут наставниками молодым.



Антон Фирсов пожелал ребятам удачи, успехов и безаварийной работы, выразил надежду на то, что работа в студотряде поможет на практике закрепить те знания, которые они получили в теории в своих учебных заведениях. «Надеюсь, что вы пополните и укрепите наше предприятие в ближайшем будущем, нам нужны такие люди, горящие новыми знаниями и молодым задором», - обратился директор Тюменских распределительных сетей к новобранцам.



Успешного трудового лета пожелали бойцам и представители родных вузов. Директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрий Новицкий призвал студентов серьезно относиться к делу, получать удовольствие от рабочего процесса. Командир областного штаба Российских студенческих отрядов Василий Волков поблагодарил АО «Тюменьэнерго» за то, что компания выступила работодателем отряда, пожелал ребятам понять на практике ту профессию, которую они выбрали для своего трудового пути.



После окончания церемонии открытия студенты посетили с экскурсией подстанцию 110/10 кВ «Камышинская». Они с интересом слушали о нюансах работы энергообъекта, задавали уточняющие вопросы. Ребята серьезно отнеслись к технике безопасности – многие из них представители трудовых династий и не понаслышке знают, чем опасно электричество.



На все время трудовой вахты на объектах электросетевого комплекса бойцов обеспечат необходимым снаряжением и спецодеждой. На особом контроле у сотрудников «Тюменьэнерго» - безопасность выполнения работ, в том числе соответствие объектов уровню допуска и группы по электробезопасности. Помимо производственной практики уже традиционно бойцы стройотряда смогут проявить себя в общественной и социальной деятельности, спорте, продемонстрировать творческие способности.