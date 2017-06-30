Судебные приставы взыскивают долги за электроэнергию в пользу ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в Удмуртской Республике

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает комплексную работу в рамках программы по снижению коммерческих потерь электроэнергии. Энергетики и сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике провели совместные рейды по взысканию задолженности в Каракулинском районе республики.



После ознакомления с материалами дел, в июне энергетики и судебные приставы осуществили несколько совместных выездов к должникам за электроэнергию, проживающим в деревне Ендовка и селах Арзамасцево, Каракулино и Колесниково Каракулинского района. По восьми жителям этого района суды вынесли решения о взыскании средств в пользу ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Общая сумма задолженности по этим делам превысила 784,7 тыс. руб.



Так, например, житель с. Каракулино за долги по электроэнергии был обязан решением суда выплатить сетевой компании 298 тысяч рублей. Судебными приставами был наложен арест на цветной телевизор, спутниковую антенну, столярный станок, сверлильный станок, мотокультиватор, циркулярную пилу. Должник обязался погасить задолженность в течение недели после визита судебных приставов и предоставить квитанции об оплате.



Часть должников предъявила судебным приставам документы об оплате долгов за электроэнергию.



- В случае, если должник не может предъявить квитанции о погашении задолженности, судебные приставы накладывают арест на его имущество. В основном описывают автомобили, бытовую технику: телевизоры, микроволновые печи, системные блоки компьютеров, - рассказывает ведущий специалист сектора по работе с просроченной дебиторской задолженностью филиала «Удмуртэнерго» Наиль Гилязетдинов. – И если в указанные судом сроки задолженность перед энергокомпанией не будет погашена, то имущество может быть выставлено на торги и реализовано.



Совместная работа сотрудников филиала «Удмуртэнерго» и судебных приставов будет продолжена. Энергетики намерены жестко пресекать бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, добиваться справедливого наказания для электроворов.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники регионального УМВД России. Материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).