Третий энергопакет спускают в море

Еврокомиссия, стремящаяся получить правовой контроль над проектом «Газпрома» Nord Stream 2, хочет изменить законодательство ЕС по морским газопроводам. Сейчас они не подпадают под нормы Третьего энергопакета ЕС, но этот «юридический вакуум» не устраивает Брюссель. ЕК хотела уговорить Россию добровольно применить к проекту «особый режим», но пока не получила мандат на переговоры от стран ЕС, а Москва уже успела отказаться от дискуссии. ЕК не может распространить свою юрисдикцию на морское дно, но есть риск, что под энергетическое законодательство ЕС попадет оператора проекта «Газпрома» — швейцарской Nord Stream AG: Берн намерен ввести в стране Третий энергопакет.



Еврокомиссия рассматривает возможность внесения поправок в законодательство ЕС, чтобы распространить Третий энергопакет на еще не построенные морские участки газопроводов, заявил «РИА Новости» вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, регулятор мог бы «прояснить все вопросы о прямом применении законодательства к морским трубопроводам». Сейчас они не подпадают под газовую директиву ЕС и регулируются внутренним законодательством страны—владельца трубы. Третий энергопакет требует помимо недискриминационных тарифов на прокачку газа доступ третьих сторон к трубе и разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.



Источник в ЕК уточнил “Ъ”, что комиссия рассматривает необходимость обновления правил работы газового рынка в ЕС в будущем с целью решения «некоторого юридического вакуума» в отношении определенных морских трубопроводов. ЕК также начала исследование газовой нормативно-правовой базы для определения необходимых изменений в будущем.



Прежде всего речь идет о Nord Stream 2 — газопроводе «Газпрома» из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд кубометров в год, который компания хочет запустить в конце 2019 года. ЕК и ряд стран ЕС (Польша, Дания, Прибалтика) открыто выступают против газопровода, также им недовольны в Киеве: там опасаются потери транзита газа.



Намерение ЕК поменять законодательство выглядит реакцией на отказ РФ вести переговоры о добровольном применении к Nord Stream 2 специфического режима на базе законодательства ЕС. Пока у Брюсселя нет прав на обсуждение вопроса: регулятор просил мандат у совета министров энергетики ЕС, но те в конце июня его не дали, обсуждение продолжится в сентябре. Если ЕК изменит нормативную базу, реализация Nord Stream 2 сильно осложнится, так как придется как минимум искать механизм предоставления доступа третьих лиц к прокачке (право экспорта газа по трубе в РФ есть только у «Газпрома»).



Адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев считает, что внесение изменений в Третий энергопакет может поставить под угрозу принципы, гарантированные международным морским правом: «Поскольку трубопровод пойдет по дну моря, нормы Третьего энергопакета на него распространяться не должны, морское дно не является частью ЕС». Если строительство осуществляется вне государственной территории, поясняет юрист, должен действовать принцип свободы прокладки трубопроводов в открытом море как гарантия принципа свободы моря. «Некоторые изъятия принцип имеет в исключительной экономической зоне страны или на континентальном шельфе, там свобода прокладывания трубы не является абсолютной и безусловной, здесь она должна действовать лишь в той степени, в которой не противоречит соответствующим правам прибрежных государств»,— добавляет господин Соничев.



Но руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов замечает, что оператор газопровода, Nord Stream AG, зарегистрирован в Швейцарии, которая хотя и не является членом ЕС, но входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). «В ЕАСТ 5 мая договорились включить в национальное законодательство стран-участников 69 документов по энергетике, в том числе Третий энергопакет,— говорит господин Горлатов.— Когда он станет частью законодательства Швейцарии, его должны будут соблюдать все компании—резиденты страны».



Источник: Коммерсант.

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