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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тульским филиалом МРСК Центра и Приволжья выявлен новый факт безучетного потребления электроэнергии в Ленинском районе

Тульским филиалом МРСК Центра и Приволжья выявлен новый факт безучетного потребления электроэнергии в Ленинском районе

7 июля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Очередной рейд, который провели представители филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» и сотрудники правоохранительных органов в Ленинском районе, вскрыл факт безучетного потребления электроэнергии физическим лицом в объеме 43 080 кВт*ч.

В деревне Барсуки Ленинского района сотрудники отдела безопасности «Тулэнерго» и энергетики Тульских электрических сетей обнаружили следы вмешательства в механизм принадлежащего физическому лицу прибора учета электроэнергии. Проведенная экспертиза подтвердила наличие внутри него конструктивно не предусмотренного устройства, что делало счетчик непригодным к эксплуатации.

Размер ущерба, нанесенного филиалу «Тулэнерго» действиями абонента, составил 116 746  рублей. Акт проверки был направлен в сбытовую компанию для взыскания с потребителя образовавшейся задолженности. Также по решению мирового судьи ему назначен административный штраф в размере 10 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или   административной ответственности с выплатой штрафа.  С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах  привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России.  Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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