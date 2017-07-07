Усть-лабинские энергетики обновляют электросети в сельских населенных пунктах

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7 июля 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2017 года филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Усть-Лабинские электрические выполнили ремонт энергооборудования 14 сельских поселений с населением более 29 тысяч человек. Средства на ремонтную программу предусмотрены ремонтной программой Общества.
В рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Усть-Лабинских электрических сетей с начала года заменили 122 опоры воздушных линий электропередачи, 25 км провода классом напряжения 0,4 кВ, 420 вводов в домовладения с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, его применение снижает риски электротравматизма среди населения.
Во избежание технологических нарушений, связанных с пожароопасным периодом, расчищено более одного гектара просек вдоль воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
– Учитывая высокую степень износа электрических сетей региона, наш филиал ведет планомерную работу по их модернизации. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удалось в текущем году сохранить объемы вложений в обновление сетевой инфраструктуры, чтобы и в дальнейшем уделять этому направлению деятельности максимальное внимание, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.