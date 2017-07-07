Все новые Volvo станут электромобилями с 2019 года

Фоторепортаж RusCable.Ru
7 июля 2017, 16:07
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Cars объявила о том, что с 2019 года будет оснащать все автомобили электрическим двигателем, сообщается в пресс-релизе компании.
В компании отметили, что линейка будет включать полностью электрические модели, подключаемые гибриды и так называемые "мягкие гибриды". При этом автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания, производиться не будут.
"Это решение ознаменует собой конец эпохи автомобилей с бензиновыми двигателями", — говорится в сообщении.
Также в компании уточнили, что до 2021 года Volvo выпустит пять полностью электрических автомобилей, два из них выйдут под брендом Polestar.
Volvo Cars являлась частью шведского концерна Volvo Group до 1999 года, когда она была приобретена американской компанией Ford Motor Company. В 2010 году Volvo Cars стала частью компании Zhejiang Geely Holding (Китай).
Источник: РИА Новости