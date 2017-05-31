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Завод "Томсккабель" принял участие в областной выставке импортозамещения и в совещании выездной делегации ПАО "Газпром"

Завод Томсккабель принял участие в областной выставке импортозамещения и в совещании выездной делегации ПАО Газпром

7 июля 2017, 13:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ГАЗПРОМ

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В период с 04 по 06 июля 2017 года завод «Томсккабель» принял участие в выставке продукции предприятий Томской области, проходившей на производственной площадке ОАО «ТЭМЗ».

Продукцию «Томсккабель» презентовал генеральный директор Федотов Александр Алексеевич.

Руководитель подробно рассказал о выпускаемой предприятием продукции в рамках программы импортозамещения, обозначил все интересующие аспекты представленных изделий для технических специалистов ПАО «Газпром». Особый интерес вызвали марки саморегулирующихся греющих кабелей ТОФЛЕКС СРГК и кабели с оптимальными свойствами электромагнитной совместимости ТОФЛЕКС ЭМС для газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

На выставке «Томсккабель» представил новинкисудовые кабели ТОФЛЕКС, стойкие к буровым растворам и соответственно рекомендованные к использованию на морских добывающих платформах. В данной группе представлены силовые, контрольные и сигнальные кабели.

Выставка состоялась благодаря тесному сотрудничеству администрации Томской области и ПАО «Газпром». Данная выставка стала отличным дополнением к выездному совещанию представителей ПАО «Газпром» по вопросам реализации Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Выездную делегацию от «Газпрома» возглавил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Маркелов Виталий Анатольевич, Томскую область представлял Врио губернатора ТО Жвачкин Сергей Анатольевич. В делегацию от ПАО «Газпром» входили инженеры и технические специалисты, которые с интересом осмотрели всю экспозицию и выслушали доклады первых руководителей предприятий Томской области.

Томская выставка также стала интересной специалистам «Транснефть». Делегация компании посетила выставку 06 июля. На каждом стенде представители «Транснефть» слушали презентации докладчиков и задавали вопросы по конструкции изделий, преимуществам перед импортными аналогами, техническим характеристикам. Продукция «Томсккабель» интересовала делегатов в разрезе промышленного электрообогрева, силовых кабелей и кабелей для АСУ ТП.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Томсккабель"

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