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Новости компаний

Золотые десантники Подольска

Золотые десантники Подольска

7 июля 2017, 13:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

С 1 по 5 июля 2017 года в городе Столбцы Минской области Республики Беларусь прошел международный турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования были посвящены Дню независимости Белоруссии. Московскую область и Подольск представляла команда из 10 спортсменов в возрасте 10-17 лет клуба «Факел» при ОМОО «Союз десантников». Подольчане приняли участие в подобном турнире впервые. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали четыре золотых и три бронзовых медали, а также заняли почетное первое место в командном зачете.

Участники благодарят за помощь в организации поездки в Беларусь главу городского округа Подольск Николая Пестова, генерального директора ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» Михаила Громова, председателя попечительского совета некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Наследие» Сергея Николаевича Лалакина.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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