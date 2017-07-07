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Отраслевые новости: В мире

DENSO, Suzuki и Toshiba начинают совместное производство аккумуляторов для электромобилей в Индии

DENSO, Suzuki и Toshiba начинают совместное производство аккумуляторов для электромобилей в Индии

7 июля 2017, 09:01
Рубрика: В мире
Метки: ПРОИЗВОДСТВО

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Корпорации DENSO, SUZUKI MOTOR и TOSHIBA заключили соглашение о создании совместного предприятия по выпуску литийионных аккумуляторных батарей для электромобилей в Индии. Производство литийионных аккумуляторов позволит существенно снизить вредные выбросы в условиях быстрого роста спроса на автомобильный транспорт в Индии.

Увеличение объема производства и повышение доступности литийионных аккумуляторных батарей - это краеугольные камни разработанной правительством Индии Национальной программы развития электромобилей - 2020. По оценкам экспертов, резкий рост спроса на легковые автомобили в Индии приведет к увеличению их количества до 19 единиц на 1000 жителей в 2020 году (по сравнению с 11 автомобилями на 1000 жителей в 2010 году). Одновременно с этим перед правительством стоит цель снизить выбросы CO2 в среднем до 29 г/км за аналогичный период.

Предполагается, что электромобили сыграют важную роль в достижении поставленной цели. Автомобильный рынок Индии представлен в основном компактными моделями, поэтому внедрение экономичной и экологичной технологии, пригодной для применения в таких доступных автомобилях, рассматривается в качестве национального приоритета.

Новое совместное предприятие будет полностью юридически оформлено в течение 2017 года, после чего планируется в кратчайшие сроки приступить непосредственно к производству. Первоначальная цель проекта - организация стабильных поставок литийионных аккумуляторов на индийский рынок. Это позволит стране активно развивать и продвигать экологичный транспорт, а также будет способствовать реализации государственной программы «Сделано в Индии».

На первом этапе сумма инвестиций достигнет 20 миллиардов японских иен. Капитализация совместного предприятия составит 2 миллиарда японских иен со следующим распределением долей участия: SUZUKI - 50 %, TOSHIBA - 40 % и DENSO -10 %.

Создание совместного предприятия будет в дальнейшем детально проработано тремя компаниями - участницами соглашения. Сама сделка также должна быть одобрена регулирующими органами Индии в соответствии с действующим законодательством.

и-Маш

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