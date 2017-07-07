От Москвы до Самары: более 870 км ЛЭП отремонтировали в МОЭСК на востоке Подмосковья с начала года

С начала текущего года энергетики восточного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») отремонтировали 872 км линий всех классов напряжения. Это примерно равно расстоянию по прямой от Москвы до Самары.



В частности, в январе-июне 2017 г. произведен ремонт более 210 км высоковольтных воздушных линий электропередачи (35-110 кВ). От древесно-кустарниковой растительности (ДКР) расчищено свыше 285 га трасс, произведена замена 3874 изоляторов и свыше 9 км грозотроса. Отдельное внимание энергетики уделили вырубке деревьев, угрожающих падением на воздушные линии. Только в конце мая и июне, когда по востоку Подмосковья пронесся ураган и прошли грозы с сильными порывами ветра, энергетики удалили вдоль ЛЭП более 750 аварийных деревьев.



С опережением графика ведутся ремонтные работы в распределительных сетях 0,4-10 кВ. Так, от ДКР расчищено более 153 га трасс, заменено 1628 изоляторов (запланировано – 1069 шт.), 1183 опоры (при плане 850) и около 167 км (план – 108,5 км) провода. Отремонтировано свыше 650 км распредсетей. Наиболее масштабные работы велись в Коломенском, Егорьевском, Шатурском районах Подмосковья.



Еще одним важным направлением ремонтной программы является ремонт питающих центров и трансформаторных подстанций. За шесть месяцев года энергетики Восточных электросетей отремонтировали три силовых трансформатора, 322 выключателя, 82 разъединителя. В распределительном комплексе выполнен ремонт 163 трансформаторных подстанций и 67 трансформаторов 6-10 кВ.



Как подчеркнул заместитель главного инженера по организации ремонта ВЭС Алексей Скворцов, в первом полугодии 2017 г. на ремонтную программу филиал направил 264 млн рублей. Большая часть работ – на сумму свыше 159 млн руб. – выполнена хозяйственным способом. В настоящее время энергетики вступили в третий квартал, на который традиционно приходится пик работ, и с максимальным эффектом используют погожие дни в ремонтных целях.



Мероприятия ремонтной программы направлены на обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей восточного Подмосковья.



Справочно:



Общий объём финансирования ремонтной программы восточного филиала ПАО «МОЭСК» 2017 г. составит более 767 млн рублей. На эти средства энергетики капитально отремонтируют 12 силовых трансформаторов, 409 км линий электропередачи 35-220 кВ. В распределительных сетях 0,4-10 кВ выполнят комплексный ремонт 1472 км воздушных линий, в ходе которого будет заменено 260 км провода и 1996 опор, отремонтировано 335 трансформаторных подстанций. Вдоль ЛЭП всех классов напряжения будет расчищено 444 га просек.