 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Во Всероссийском лагере "Океан" школьники применяют альтернативные источники энергии и вырабатывают электричество

Во Всероссийском лагере Океан школьники применяют альтернативные источники энергии и вырабатывают электричество

7 июля 2017, 17:21
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

Обсудить на форуме

254 просмотра

Во Всероссийском детском лагере «Океан» (г. Владивосток) продолжается профильная энергетическая смена, организованная Дальневосточной распределительной сетевой компаний при поддержке ПАО РусГидро и Министерства энергетики РФ. В проведении занятий также принимают активное  участие специалисты Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) и Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

100 ребят с Дальнего Востока в возрасте 14-17 лет приехали в «Океан», чтобы принять участие в смене «Энергия старта», которая в этом году проходит в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и интегрируется с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов.

Сегодня у ребят начался второй этап практических занятий, который разделен на три секции: «Чистая энергия», «Подготовка к молодежному форуму» и «Командообразование».

В секции «Чистая энергия» ребята узнали об альтернативных и возобновляемых источниках энергии. Школьники сами собирали ветряной двигатель и солнечные батареи, знакомились с устройством электромобиля. Уникальная действующая модель паровой машины с генератором (паровой двигатель Стирлинга), которыми были оснащены первые электростанции на Дальнем Востоке - представили специалисты ДГК. Модель вызвала огромный интерес и множество вопросов у школьников, ведь ребята смогли воочию увидеть весь цикл производства энергии на станции.  Большой восторг у детей был вызван площадкой, где они самостоятельно на велогенераторе смогли выработать "свои" киловатты энергии.

В ходе подготовки к молодежному форуму будущие энергетики совместно с преподавателями из ДРСК работают над своими проектами, которые будут предложены к защите и внедрению.

В секции «Командообразование» перед детьми была поставлена задача создать схему энергоснабжения острова Русский.  Сделать это нужно было в команде, выбрав лидеров (генеральных директоров), и в ходе производственного совещания от команд, представляющих  ГЭС, распределительные сети, гарантирующего поставщика и потребителя,  договориться о схеме энергоснабжения. Ребята справились с заданием "на  отлично".

Практическая часть занятий, которые были насыщены неподдельными эмоциями, вызвала у ребят бурный восторг. Желающих ощутить себя в роли настоящих энергетиков было много. С энтузиазмом мальчишки и девчонки примеряли на себя одежду электромонтера, диэлектрические перчатки и боты, оживляли манекен, по легенде попавший под удар током, крутили педали велогенератора, с интересом рассматривали альтернативные источники энергии, спорили о том, как лучше создать инфраструктуру для подключения потребителей.

Также школьники вместе с энергетиками посадят деревья и создадут аллею первой энергосмены в ВДЦ «Океан». Программа проходит при поддержке ПАО РусГидро, с использованием методик, успешно примененных  в других образовательных учреждениях.

Компания: АО "ДРСК"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!