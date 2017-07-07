Во Всероссийском лагере "Океан" школьники применяют альтернативные источники энергии и вырабатывают электричество

Во Всероссийском детском лагере «Океан» (г. Владивосток) продолжается профильная энергетическая смена, организованная Дальневосточной распределительной сетевой компаний при поддержке ПАО РусГидро и Министерства энергетики РФ. В проведении занятий также принимают активное участие специалисты Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) и Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).



100 ребят с Дальнего Востока в возрасте 14-17 лет приехали в «Океан», чтобы принять участие в смене «Энергия старта», которая в этом году проходит в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и интегрируется с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов.



Сегодня у ребят начался второй этап практических занятий, который разделен на три секции: «Чистая энергия», «Подготовка к молодежному форуму» и «Командообразование».



В секции «Чистая энергия» ребята узнали об альтернативных и возобновляемых источниках энергии. Школьники сами собирали ветряной двигатель и солнечные батареи, знакомились с устройством электромобиля. Уникальная действующая модель паровой машины с генератором (паровой двигатель Стирлинга), которыми были оснащены первые электростанции на Дальнем Востоке - представили специалисты ДГК. Модель вызвала огромный интерес и множество вопросов у школьников, ведь ребята смогли воочию увидеть весь цикл производства энергии на станции. Большой восторг у детей был вызван площадкой, где они самостоятельно на велогенераторе смогли выработать "свои" киловатты энергии.



В ходе подготовки к молодежному форуму будущие энергетики совместно с преподавателями из ДРСК работают над своими проектами, которые будут предложены к защите и внедрению.



В секции «Командообразование» перед детьми была поставлена задача создать схему энергоснабжения острова Русский. Сделать это нужно было в команде, выбрав лидеров (генеральных директоров), и в ходе производственного совещания от команд, представляющих ГЭС, распределительные сети, гарантирующего поставщика и потребителя, договориться о схеме энергоснабжения. Ребята справились с заданием "на отлично".



Практическая часть занятий, которые были насыщены неподдельными эмоциями, вызвала у ребят бурный восторг. Желающих ощутить себя в роли настоящих энергетиков было много. С энтузиазмом мальчишки и девчонки примеряли на себя одежду электромонтера, диэлектрические перчатки и боты, оживляли манекен, по легенде попавший под удар током, крутили педали велогенератора, с интересом рассматривали альтернативные источники энергии, спорили о том, как лучше создать инфраструктуру для подключения потребителей.



Также школьники вместе с энергетиками посадят деревья и создадут аллею первой энергосмены в ВДЦ «Океан». Программа проходит при поддержке ПАО РусГидро, с использованием методик, успешно примененных в других образовательных учреждениях.