За 5 лет МОЭСК в Новой Москве построила более 2200 км ЛЭП, вдвое снизив количество сбоев в электросетях

В филиале ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») – «Новая Москва» энергетики подвели итоги работы с момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В начале июля новые территории отметили 5-летие со дня присоединения к столице.



За это время в основные фонды электросетевого хозяйства введено более 540 МВА трансформаторной мощности и 2 200 км линий электропередачи. Реконструированы высоковольтные подстанции «Былово», «Леоново», «Молчаново», «Щапово», а также воздушная линия 220 кВ «Лесная – Летово». На развитие и модернизацию электросетевого комплекса из средств инвестпрограммы выделено около 10 млрд рублей.



Объем ремонтной кампании составил свыше 1,1 млрд рублей. Из этих средств отремонтированы почти 60 км кабельных линий 0,4-10 кВ и 170 км воздушных напряжением 0,4-220 кВ, расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 500 га просек. Выполнен ремонт 49 силовых трансформаторов высокого напряжения, 450 выключателей 6-220 кВ.



Благодаря успешной реализации инвестиционной, ремонтной и целевых программ количество технологических нарушений в сети 0,4- 220 кВ снизилось почти вдвое – на 43%. В динамике с 2012 года среднее время восстановления электроснабжения потребителей сократилось с трех часов до 71 минуты.



С 2014 года, когда молодой филиал МОЭСК – «Новая Москва» заработал в полную силу, заключено более 9 тыс. договоров на техприсоединение к сетям; мощность, которую выдали энергетики заявителям, достигла более 350 МВт. Дополнительные услуги филиала – «Блиц ТП», «Индивидуальный садовод», «Яркий свет» и др. – также пользуются большим спросом.



Растут и темпы консолидации сетевого хозяйства. Принято на баланс МОЭСК электросетевое имущество 150 СНТ и физических лиц, а это – порядка 300 км ЛЭП и 150 трансформаторных подстанций, которые теперь обслуживают энергетики.



В настоящее время МОЭСК реализует на территории Новой Москвы ряд значимых целевых программ. В 2017-2018 гг. будет произведена замена порядка 580 км неизолированного провода на самонесущий изолируемый. Устанавливаются автоматические пункты секционирования - реклоузеры. Ведутся проектно-изыскательские работы по кольцеванию (резервированию) сети. Обеспечиваются мощностями новые жилые комплексы, дорожная инфраструктура ТиНАО, социально-значимые объекты. Кропотливая, ежедневная работа энергетиков направлена на увеличение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.



«Работа проделана большая, и мы видим конкретные, положительные результаты. Впереди – реализация новых задач и важных, масштабных проектов, которые будут способствовать стремительному развитию новых территорий, обеспечивая их необходимыми мощностями и качественным энергоснабжением», - говорит директор филиала МОЭСК - «Новая Москва» Евгений Голубченко.