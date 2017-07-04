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Пресс-релизы

﻿Российское энергетическое агентство развивает российско-иранское сотрудничество

﻿Российское энергетическое агентство развивает российско-иранское сотрудничество

10 июля 2017, 13:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА

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По итогам встречи руководителей рабочей группы по научно-технологическому сотрудничеству в области энергетики Российско-Иранской Комиссии высокого уровня в научно-технической сфере Анатолия Тихонова в российской части и Джафара Тоуфиги в иранской был подписан Меморандум о взаимопонимании между ООО «Инновационные Технологии в Машиностроении» и Иранской технологической энергетической компанией (ITEC).

Целью документа является развитие сотрудничества между ООО «Инновационные Технологии в Машиностроении» и ITEC в области проектирования и изготовления генераторов средней мощности, работающих на малосернистом и высокосернистом газе.

Кроме этого, в ходе очередного заседания Российско-Иранской Комиссии высокого уровня в научно-технической сфере была достигнута договоренность о рассмотрении проекта теплоэнергетического комплекса «Алатырь» (ООО «Инновационные Технологии в Машиностроении»).

Компания: "Российское энергетическое агентство"
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