76 лет со знаком качества

Подольский кабельный завод был основан 9 июля 1941 года на базе бывшей артели «Технохимжирработник». Согласно приказу заместителя народного комиссара электропромышленности за номером 132 с названием «Винилпровод» принят в состав Главкабеля.

История предприятия похожа на истории многих советских заводов. «Подольсккабель» рос, осваивал новую продукцию. В 70-80-е годы завод стал головным предприятием, где испытывалось новое оборудование и материалы для кабельной отрасли. На тот момент предприятие поставляло свою продукцию в 45 стран мира.



Коллектив завода становился лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», удостаивался «Золотой медали» и диплома в области разработок новых изделий, получал свидетельство лауреата национального конкурса «Золотой знак качества «Российская марка», диплом и международную награду «Золотой слиток», как устойчиво развивающееся предприятие.



Начиная с 2013 года, по опросу, который проводит Консультативный совет по взаимодействию предприятий нефтегазового комплекса со смежными отраслями промышленности, завод четыре года подряд признается лучшим производителем по группе «Нефтепогружной кабель».



Сейчас ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» выпускает более 40 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов различного назначения для всех отраслей промышленности, в том числе для атомных станций, военной и космической индустрии.



Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на рынке качественные аналоги собственного производства. Сечение, толщина изоляции и оболочки, качество брони и экрана кабелей и проводов строго соответствует требованиям ГОСТ. При производстве продукции предприятие использует только качественное первичное сырье. Вся продукция имеет полный набор сертификатов и одобрений.



Наше предприятие принимает активное участие в проекте «Кабель без опасности», совместной инициативе Ассоциации «Электрокабель», Ассоциации «Честная позиция» и Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Его цель – пресекать попытки производства и распространения кабельной продукции ненадлежащего качества.

Главным приоритетом нашей работы является качество выпускаемой продукции, от которого зависит безопасность жизнедеятельности наших сограждан.

Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»