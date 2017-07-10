Анонс RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 июля 2017, 10:30
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года
RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года
RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года
Турбины Siemens в санкционном Крыму, два банкрота в кабельной промышленности, планы по развитию рыночной конкуренции в России от ФАС, ФСК ЕЭС против БЭСК, все это и многие другие новости в области электротехники, электроэнергетики и кабельной промышленности в новом выпуске RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года. Редакция дайждеста в очередной раз собрала для своих читателей самые актуальные и ключевые события прошедшей недели в емком и удобном формате digital-book. RusCable Insider Digest — идеальная возможность быстро и продуктивно войти в курс текущих тенденций в экономике и рынке, для успешного планирования рабочей недели.
Ниже представлены самые основные, по мнению редакции, новости из нового выпуска. Приятного чтения и удачной недели!
Обязательно к прочтению
Первая конференция Европейского Союза и России «Энергетический переход: новая парадигма» прошла в четверг в Москве
Цели конференции состояли в том, чтобы осветить как глобальные тренды в трансформации энергетики, так и их возможное воздействие на российский ТЭК и экономику страны, оценить технический потенциал, затраты и преимущества диверсифицированной энергетической политики, в которой будет уделяться большее внимание активному применению новых технологий и возобновляемых источников энергии в России, а также проанализировать технологические, структурные и регуляторные вызовы для «энергетического перехода» в России.
Сбербанк банкротит двух крупных производителей кабельной продукции
Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлениями о банкротстве двух местных предприятий – «Псковского кабельного завода» и «Псковгеокабеля», следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявления кредитной организации поступили в арбитраж накануне, 3 июля. Сумма требований к «Псковскому кабельному заводу» (дело № А52-2708/2017) и «Псковгеокабелю» (дело № А52-2707/2017) примерно одинаковая – чуть больше 641,1 млн руб.
Siemens расследует поставку газовых турбин в Крым
Немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке в Крым двух газовых турбин SGT5-2000E для Севастопольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании заявили, что пока нет убедительных доказательств, подтверждающих на 100 процентов поставку энергооборудования на полуостров.
Энергорынку срывают потолок цены
Минэнерго предложило поправки к правилам оптового энергорынка, которые, по сути, отменяют действующий много лет потолок цены на мощность. Сработать механизм может в случае дефицита генерации, который пока на практике не возникал. Но, по мнению Минэнерго, такая ситуация реальна уже осенью, когда будет определяться цена на мощность в Сибири на 2021 год, а в перспективе механизм позволит поднять цену мощности до уровня, достаточного для инвестиций в модернизацию. Потребители же считают, что изменение правил даст генерации сверхдоходы.
Группа компаний «Россети»
ФСК готова обсудить покупку активов БЭСК
Входящая в «Россети» Федеральная сетевая компания (ФСК) выразила интерес в покупке магистральных электросетей Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Контрольный пакет БЭСК, принадлежащий АФК «Система», арестован в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб., но покупке имущества компании это формально не мешает. Как уверял глава Башкирии Рустэм Хамитов, у региона тоже был интерес к получению доли в БЭСК, но компания это отвергла. Сама БЭСК неоднократно предлагала региону СП с консолидацией сетевых активов, но ответа так и не получила.
Кабельные заводы
Зеленая энергетика
50 миллионов киловатт-часов солнечной энергии за полтора года
С момента пуска Орская солнечная электростанция выработала 50 миллионов киловатт-часов солнечной энергии. Это позволило сэкономить 12,5 тонн условного топлива и снизить на 85 тонн годовой объем выброса вредных веществ в воздушный бассейн Орска.
Максимальная производительность солнечной станции пришлась на период с мая по август 2016 года, когда солнце было особенно щедрым. Суммарное значение выработки в эти месяцы составило 16 503 тысяч киловатт-часов.
Зеленая энергетика выветривается
Система поддержки зеленой энергетики в России может радикально измениться. «Совет рынка» предлагает не продлевать текущую схему на базе повышенных платежей потребителей. Проблема в том, что механизм одновременно требует роста объема мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и расходов потребителей, которые могут вдвое превысить прогноз, достигнув к 2024 году 174 млрд руб. в год. Сами потребители и продавцы электроэнергии считают, что поддержку просто стоит свернуть, а инвесторы в ВИЭ ждут от государства новых механизмов — за счет средств ФНБ, Пенсионного фонда, госсубсидий или госгарантий по кредитам и снижения таможенных пошлин.
Индустрия 4.0
Цифровой революции подобрали формулу
Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу РФ к цифровой экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась существенно масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры. Она предполагает расходование на «цифровую революцию» около 30% ВВП в год, создание центра трансформации госкомпаний при президенте и сети спецагентств в правительстве, две новые госпрограммы, реформу РАН и университетской среды. Старт реализации «цифровой революции», по мнению ЦСР, потребует новых «майских указов» президента, аналогичных указам 2012 года.
От Цифрового РЭС к Цифровому региону: технологии SmartGrid внедрятся по всей Калининградской области
«Умные сети» появятся во всех районах электрических сетей «Янтарьэнерго». 27 июня 2017 года Совет директоров «Россетей» принял решение о тиражировании опыта внедрения цифрового РЭС на территории всей Калининградской области. Сейчас умная модель энергосистемы реализована в Мамоновском и Багратионовском районах. Здесь после внедрения первого этапа проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» существенно улучшились экономические и производственные показатели. Эффективность проекта была озвучена на расширенном заседании Комитета Государственной Думы РФ по энергетике по вопросам энергобезопасности Калининградской области. Оно состоялось 4 июля в Центре управления энергоснабжением «Янтарьэнерго».
Государственная поддержка
Реформу госконтроля опробуют на ТОР
Территории опережающего развития (ТОР) могут стать первыми российскими регионами, где будут применяться новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, включая отказ от плановых проверок и соглашения с бизнесом о дополнительной прозрачности.
Инвесторы на территориях опережающего развития могут получить право выбирать между действующим режимом проверок и специальным, при котором плановые проверки заменены на самостоятельный контроль со стороны бизнеса. Соответствующее предложение будет в пятницу внесено в правительство, заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на сегодняшней совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске, посвященной защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.
Экономика
Июнь вернул стагнацию в промышленность
Бурный рост промпроизводства в мае 2017 года (по данным Росстата), подогревший сомнения независимых аналитиков в репрезентативности текущей промышленной статистики, вероятнее всего, сменится обнулением динамики выпуска в июне — но не охладит дискуссию о том, что в действительности происходит в индустрии. Переход Росстата с января 2017 года на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и видов продукции (ОКПД2) заставил экономистов отмечать ошибки в первичной статистике ведомства, повысив ценность опросных (опережающих) показателей состояния промышленности для оценки динамики выпуска.
Фото на обложке: российское производство Lapp Group.
Компания «ЛАПП Руссия» является дочерним предприятием холдинга Lapp Group в России — мирового инновационного производителя и системного поставщика кабелей, проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей: машиностроения, нефтегазовой, производства промышленного оборудования, автомобильной промышленности и многих других. Продукция Lapp Group производится на собственных заводах, которые входят в состав холдинга Lapp Group. Компания поставляет свыше 40 000 стандартных наименований продукции. Кроме этого, разрабатывает и производит кабели и провода согласно индивидуальным требованиям клиентов. Компания является признанным немецким поставщиком в технологии производства гибких кабелей и инновационных промышленных соединителей.
Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.
Оформляйте подписку на новые выпуски RusCable Insider Digest в разделе «Подписка».
Архив предыдущих выпусков расположен на специальной странице портала RusCable.Ru «Издания»
23.12.2016 г. Продолжается конкурс от RusCable.Ru
31.03.2015 г. ТК46: "Не пускать!"
|
04.10.2006 г. Осенние сюрпризы от RusCable.Ru