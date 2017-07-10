Анонс RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года

RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года

Турбины Siemens в санкционном Крыму, два банкрота в кабельной промышленности, планы по развитию рыночной конкуренции в России от ФАС, ФСК ЕЭС против БЭСК, все это и многие другие новости в области электротехники, электроэнергетики и кабельной промышленности в новом выпуске RusCable Insider Digest №41 от 10 июля 2017 года. Редакция дайждеста в очередной раз собрала для своих читателей самые актуальные и ключевые события прошедшей недели в емком и удобном формате digital-book. RusCable Insider Digest — идеальная возможность быстро и продуктивно войти в курс текущих тенденций в экономике и рынке, для успешного планирования рабочей недели.

Ниже представлены самые основные, по мнению редакции, новости из нового выпуска. Приятного чтения и удачной недели!

Обязательно к прочтению

Первая конференция Европейского Союза и России «Энергетический переход: новая парадигма» прошла в четверг в Москве

Цели конференции состояли в том, чтобы осветить как глобальные тренды в трансформации энергетики, так и их возможное воздействие на российский ТЭК и экономику страны, оценить технический потенциал, затраты и преимущества диверсифицированной энергетической политики, в которой будет уделяться большее внимание активному применению новых технологий и возобновляемых источников энергии в России, а также проанализировать технологические, структурные и регуляторные вызовы для «энергетического перехода» в России.



Сбербанк банкротит двух крупных производителей кабельной продукции

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлениями о банкротстве двух местных предприятий – «Псковского кабельного завода» и «Псковгеокабеля», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявления кредитной организации поступили в арбитраж накануне, 3 июля. Сумма требований к «Псковскому кабельному заводу» (дело № А52-2708/2017) и «Псковгеокабелю» (дело № А52-2707/2017) примерно одинаковая – чуть больше 641,1 млн руб.



Siemens расследует поставку газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens создала специальную рабочую группу, которая проверит информацию о поставке в Крым двух газовых турбин SGT5-2000E для Севастопольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что пока нет убедительных доказательств, подтверждающих на 100 процентов поставку энергооборудования на полуостров.



Энергорынку срывают потолок цены

Минэнерго предложило поправки к правилам оптового энергорынка, которые, по сути, отменяют действующий много лет потолок цены на мощность. Сработать механизм может в случае дефицита генерации, который пока на практике не возникал. Но, по мнению Минэнерго, такая ситуация реальна уже осенью, когда будет определяться цена на мощность в Сибири на 2021 год, а в перспективе механизм позволит поднять цену мощности до уровня, достаточного для инвестиций в модернизацию. Потребители же считают, что изменение правил даст генерации сверхдоходы.



Группа компаний «Россети»

ФСК готова обсудить покупку активов БЭСК

Входящая в «Россети» Федеральная сетевая компания (ФСК) выразила интерес в покупке магистральных электросетей Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Контрольный пакет БЭСК, принадлежащий АФК «Система», арестован в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб., но покупке имущества компании это формально не мешает. Как уверял глава Башкирии Рустэм Хамитов, у региона тоже был интерес к получению доли в БЭСК, но компания это отвергла. Сама БЭСК неоднократно предлагала региону СП с консолидацией сетевых активов, но ответа так и не получила.

Кабельные заводы

Надежность в каждом метре. Сделано экспертами

Центр экологического контроля ГК «Москабельмет» за последние 1,5 года провел более 5000 исследований для московских предприятий

Кабели управления компании HELUKABEL соответствуют требованиям UL

«Холдинг Кабельный Альянс» поставит продукцию для строительства новых станций московской подземки

Специалисты «Севкабель» рассказали о новинках КПП на «Международном военно-морской салоне»

Видео инструкции Lapp Inside

Вышла научная статья о проведенных испытаниях судовых кабелей на заводе «Спецкабель»

Устойчивые к сварочному шлаку и маслам кабели получают разрешение на новые области применения

Алюминиевая Ассоциация способствует применению алюминиевых проводов в авиации

Огнестойкие кабельные линии ДКС и Prysmian Group

Центр экологического контроля Москабельмет подтвердил компетентность и расширил область аккредитации

Расширение ассортимента экологически безопасных радиочастотных кабелей

Завод «Томсккабель» принял участие в областной выставке импортозамещения и в совещании выездной делегации ПАО «Газпром»

Зеленая энергетика

50 миллионов киловатт-часов солнечной энергии за полтора года

С момента пуска Орская солнечная электростанция выработала 50 миллионов киловатт-часов солнечной энергии. Это позволило сэкономить 12,5 тонн условного топлива и снизить на 85 тонн годовой объем выброса вредных веществ в воздушный бассейн Орска.

Максимальная производительность солнечной станции пришлась на период с мая по август 2016 года, когда солнце было особенно щедрым. Суммарное значение выработки в эти месяцы составило 16 503 тысяч киловатт-часов.



Зеленая энергетика выветривается

Система поддержки зеленой энергетики в России может радикально измениться. «Совет рынка» предлагает не продлевать текущую схему на базе повышенных платежей потребителей. Проблема в том, что механизм одновременно требует роста объема мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и расходов потребителей, которые могут вдвое превысить прогноз, достигнув к 2024 году 174 млрд руб. в год. Сами потребители и продавцы электроэнергии считают, что поддержку просто стоит свернуть, а инвесторы в ВИЭ ждут от государства новых механизмов — за счет средств ФНБ, Пенсионного фонда, госсубсидий или госгарантий по кредитам и снижения таможенных пошлин.

Индустрия 4.0

Цифровой революции подобрали формулу

Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу РФ к цифровой экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась существенно масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры. Она предполагает расходование на «цифровую революцию» около 30% ВВП в год, создание центра трансформации госкомпаний при президенте и сети спецагентств в правительстве, две новые госпрограммы, реформу РАН и университетской среды. Старт реализации «цифровой революции», по мнению ЦСР, потребует новых «майских указов» президента, аналогичных указам 2012 года.



От Цифрового РЭС к Цифровому региону: технологии SmartGrid внедрятся по всей Калининградской области

«Умные сети» появятся во всех районах электрических сетей «Янтарьэнерго». 27 июня 2017 года Совет директоров «Россетей» принял решение о тиражировании опыта внедрения цифрового РЭС на территории всей Калининградской области. Сейчас умная модель энергосистемы реализована в Мамоновском и Багратионовском районах. Здесь после внедрения первого этапа проекта «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго» существенно улучшились экономические и производственные показатели. Эффективность проекта была озвучена на расширенном заседании Комитета Государственной Думы РФ по энергетике по вопросам энергобезопасности Калининградской области. Оно состоялось 4 июля в Центре управления энергоснабжением «Янтарьэнерго».

Государственная поддержка

Реформу госконтроля опробуют на ТОР

Территории опережающего развития (ТОР) могут стать первыми российскими регионами, где будут применяться новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, включая отказ от плановых проверок и соглашения с бизнесом о дополнительной прозрачности.

Инвесторы на территориях опережающего развития могут получить право выбирать между действующим режимом проверок и специальным, при котором плановые проверки заменены на самостоятельный контроль со стороны бизнеса. Соответствующее предложение будет в пятницу внесено в правительство, заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на сегодняшней совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске, посвященной защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.

Экономика

Июнь вернул стагнацию в промышленность

Бурный рост промпроизводства в мае 2017 года (по данным Росстата), подогревший сомнения независимых аналитиков в репрезентативности текущей промышленной статистики, вероятнее всего, сменится обнулением динамики выпуска в июне — но не охладит дискуссию о том, что в действительности происходит в индустрии. Переход Росстата с января 2017 года на новые классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и видов продукции (ОКПД2) заставил экономистов отмечать ошибки в первичной статистике ведомства, повысив ценность опросных (опережающих) показателей состояния промышленности для оценки динамики выпуска.

Фото на обложке: российское производство Lapp Group.

Компания «ЛАПП Руссия» является дочерним предприятием холдинга Lapp Group в России — мирового инновационного производителя и системного поставщика кабелей, проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей: машиностроения, нефтегазовой, производства промышленного оборудования, автомобильной промышленности и многих других. Продукция Lapp Group производится на собственных заводах, которые входят в состав холдинга Lapp Group. Компания поставляет свыше 40 000 стандартных наименований продукции. Кроме этого, разрабатывает и производит кабели и провода согласно индивидуальным требованиям клиентов. Компания является признанным немецким поставщиком в технологии производства гибких кабелей и инновационных промышленных соединителей.

Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.

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