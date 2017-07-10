Делегация Республики Татарстан оценила работу Центра обслуживания клиентов "Ленэнерго"

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10 июля 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
7 июля 2017 года состоялся рабочий визит представителей Правительства и руководства ОАО «Сетевой компании» Республики Татарстан в Центр обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»).
Советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО «Ленэнерго» Снежана Китаева продемонстрировала работу клиентских сервисов и рассказала о новых информационно-технологических решениях, которые позволили сделать процесс подключения к сетям в Петербурге и Ленинградской области проще и прозрачнее для заявителей.
Гостей из Татарстана интересовали как технологические, так и корпоративные аспекты организации бизнес-процессов, направленных на выстраивание оптимального взаимодействия между сотрудниками организации и потребителями. Кроме того, делегация оценила результаты работы «Ленэнерго» в рамках исполнения «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
«Клиентоориентированность – умение выявлять потребности заявителей и эффективно удовлетворять их – это основной принцип работы ЦОК «Ленэнерго», наша важнейшая задача», – рассказала Снежана Китаева. – «Четкое следование стандартам обслуживания ПАО «Россети» и автоматизация большинства технологических процессов позволяют специалистам Центра обслуживания обрабатывать заявки, формировать оптимальные технические условия и договоры в минимальные сроки».
Было отмечено, что «Ленэнерго» также активно развивает процедуры межведомственного взаимодействия. Так, сегодня реализована возможность одновременного заключения договора технологического присоединения и энергоснабжения, оба договора выдаются в сетевой компании. Значительно упростилась и процедура получения ордера на проведение земляных работ – теперь все необходимые согласования происходят в режиме «единого окна» на специально созданной городом площадке.
После знакомства с работой ЦОК гости и представители «Ленэнерго» в формате круглого стола обсудили актуальные вопросы развития энергетической отрасли в обоих регионах, обменялись мнениями по проблемным вопросам и опытом их решения.