 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики "МРСК Урала" помогли восстановить разрушенный ливнями мост в Добрянском районе Прикамья

Энергетики МРСК Урала помогли восстановить разрушенный ливнями мост в Добрянском районе Прикамья

10 июля 2017, 11:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

137 просмотров

Специалисты Добрянского района электрических сетей Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в ходе выполнения плановых работ на воздушной линии 10 кВ «Никулино-1» по просьбе муниципальных властей восстановили участок дороги и мост через реку Нехайка. Дорожные объекты были разрушены из-за обильных дождей. Это сделало невозможным транспортное сообщение между селом Перемское и деревней Нехайка.

Для выполнения данных работ энергетики выделили спецтехнику – бульдозер «Б-10», которым управлял машинист Андрей Андреев. В восстановлении мостового перехода также приняла участие бригада распределительных сетей Добрянского РЭС в составе электромонтеров Николая Нефедова, Бориса Чекалина, Вячеслава Мурейко, мастера производственного участка Александра Яковлева и мастера бригады ЛЭП Александра Почуйко. Руководил ремонтными мероприятиями главный инженер Добрянского района электрических сетей Андрей Миронов.

В сжатые сроки энергетики обеспечили бесперебойный проезд по мостовому переходу и дороге. Эта дорога важна как для местных жителей, так и для самих энергетиков. На противоположном берегу реки находится РП «Никулино», обеспечивающее электроснабжение населенных пунктов Чолва, Омеличи, Нижнее Красное и села Никулино, в которых проживает более 3 тысяч человек.

Глава Добрянского муниципального района Константин Лызов выразил благодарность энергетикам «Пермэнерго» «за оперативное реагирование и помощь в устранении последствий экстренных ситуаций на территории района».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!