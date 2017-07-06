Энергетики "МРСК Урала" помогли восстановить разрушенный ливнями мост в Добрянском районе Прикамья

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10 июля 2017, 11:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Специалисты Добрянского района электрических сетей Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в ходе выполнения плановых работ на воздушной линии 10 кВ «Никулино-1» по просьбе муниципальных властей восстановили участок дороги и мост через реку Нехайка. Дорожные объекты были разрушены из-за обильных дождей. Это сделало невозможным транспортное сообщение между селом Перемское и деревней Нехайка.
Для выполнения данных работ энергетики выделили спецтехнику – бульдозер «Б-10», которым управлял машинист Андрей Андреев. В восстановлении мостового перехода также приняла участие бригада распределительных сетей Добрянского РЭС в составе электромонтеров Николая Нефедова, Бориса Чекалина, Вячеслава Мурейко, мастера производственного участка Александра Яковлева и мастера бригады ЛЭП Александра Почуйко. Руководил ремонтными мероприятиями главный инженер Добрянского района электрических сетей Андрей Миронов.
В сжатые сроки энергетики обеспечили бесперебойный проезд по мостовому переходу и дороге. Эта дорога важна как для местных жителей, так и для самих энергетиков. На противоположном берегу реки находится РП «Никулино», обеспечивающее электроснабжение населенных пунктов Чолва, Омеличи, Нижнее Красное и села Никулино, в которых проживает более 3 тысяч человек.
Глава Добрянского муниципального района Константин Лызов выразил благодарность энергетикам «Пермэнерго» «за оперативное реагирование и помощь в устранении последствий экстренных ситуаций на территории района».