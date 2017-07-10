Глава "Ленэнерго" и бизнес-омбудсмен провели в Петербурге четвертый День предпринимателя

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10 июля 2017, 10:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роман Бердников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александром Абросимовым провели очередной прием представителей малого и среднего бизнеса по вопросам технологического присоединения. Мероприятие стало четвертым в подобном формате.
Глава «Ленэнерго» и бизнес-омбудсмен разобрали проблемы четырех представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей волновали вопросы технологического присоединения, выполнения технических условий, а также порядок заключения договоров энергоснабжения. Часть проблемных вопросов, находящихся в зоне ответственности «Ленэнерго», была оперативно урегулирована.
Бизнес-омбудсмен отметил, что совместные с «Ленэнерго» Дни предпринимателя с уверенностью можно назвать регулярной формой взаимодействия. «Ровно год назад мы провели первое мероприятие подобного формата. Можно сказать, что диалог с бизнесом вошел в постоянное русло», – отметил Александр Абросимов.
Особое внимание в ходе Дня предпринимателя было уделено переходу обязательств АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СПбЭС») и АО «Петродворцовая электросеть» («ПЭС) по технологическому присоединению в «Ленэнерго». Теперь заявители, ранее подававшие заявки на техприсоединение к электросетям в «СПбЭС» и «ПЭС», могут обратиться в «Ленэнерго» за актуальным статусом заявки. Кроме этого, подготовлены дополнительные соглашения к договорам об изменении исполнителя с «ПЭС» и «СПбЭС» на «Ленэнерго». Получить и подписать со своей стороны допсоглашение можно в Центре обслуживания клиентов «Ленэнерго» на ул. Красного Текстильщика, 10-12.