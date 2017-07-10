МРСК Центра и Приволжья обеспечила выдачу мощности ряду крупных, значимых объектов в Центральном и Приволжском федеральных округах

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 июля 2017, 12:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подведены итоги работы по технологическому присоединению к электрическим сетям за пять месяцев 2017 года. За этот период в компанию поступило 24 195 соответствующих заявок, исполнено 15 530 договоров технологического присоединения. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 328 МВт.
Наибольшее количество договоров, это, по-прежнему, договора со льготными группами потребителей –14 645 договоров или 94% от общего количества. Среди крупных потребителей, присоединенных к сетям компании, – предприятия, имеющие важное значение для социально-экономического развития регионов: в Рязанской области – это ООО «Рязанский трубный завод», в Калужской области – это АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» , в Тульской области – это ООО «Трубный Завод ПлавСталь», в Удмуртской Республике – АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Технологическое присоединение - одно из приоритетных направлений деятельности компании, включающей полный комплекс мероприятий - от приема заявки и заключения договора до выполнения реконструкции и строительства энергообъектов (с выдачей полного комплекта документов на право получения услуги электроснабжения). Это позволяет не только подключать к электросетям компании десятки тысяч новых потребителей ежегодно, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в девяти регионах страны.
Всего в этом году к сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планируется подключить 41 452 энергообъекта заявителей. Плановый объем присоединяемой мощности составит 818 МВт.
Напомним, всю необходимую информацию по вопросам технологического присоединения к сетям компании можно узнать на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям», а также обратившись в ООПы компании или позвонив по единому круглосуточному бесплатному федеральному номеру 8 800 100 33 00.