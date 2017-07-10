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Анонсы

Международная выставка светотехники, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+ Building

Международная выставка светотехники, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+ Building

10 июля 2017, 09:52
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ

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Interlight Moscow powered by Light + Building – единственная выставка в России и странах СНГ, демонстрирующая весь спектр продукции и услуг в области светотехники, электротехники и автоматизации для полного цикла оснащения зданий и объектов.

Более 400 зарубежных и отечественных производителей и поставщиков представят широкий ассортимент продукции и решений по тематике:

  • электротехника,
  • автоматизация зданий,
  • умный дом,
  • техническое освещение,
  • декоративное освещение,
  • электрические лампы,
  • LED технологии.

Ежегодно выставку посещают более 30 000 специалистов в сферах оптовой и розничной торговли, архитектуры и дизайна, строительства, проектирования и электротехнических услуг.

В рамках выставки традиционно проходят более 60 мероприятий деловой и образовательной программы. Подробнее о рамочной программе выставки.

В рамках выставки пройдет «Электротехническая Академия» – ежедневные семинары и мастер-классы для представителей электромонтажных компаний, инженеров и проектировщиков. В рамках Interlight Design Academy – мастер-классы для дизайнеров и архитекторов. На открытой конференц-площадке AGORA – ежедневные обсуждения насущных вопросов светотехнической отрасли.

Бесплатный билет уже доступен на сайте

Компания: Мессе Франкфурт РУС
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