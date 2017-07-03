Фоторепортаж RusCable.Ru
10 июля 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ
После реконструкции Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») включили в работу кабельно-воздушную линию (КВЛ) 110 кВ «Бескудниково – Красные Горки». Работы по реконструкции выполнили специалисты ОАО «Москабельсетьмонтаж» – дочернего общества МОЭСК.
Кабельный участок КВЛ «Бескудниково – Красные горки» длиной 4,1 км был построен в 1982 году. Необходимость реконструкции была вызвана перегрузкой линии вследствие повышения спроса на электроэнергию в СВАО и САО Москвы и в связи с заменой на подстанции «Красные Горки» масляных выключателей на элегазовые. К тому же кабель и кабельная арматура после 35-летней эксплуатации достигли высокой степени износа и не отвечали современным требованиям.
Трасса КВЛ «Бескудниково – Красные горки» прошла по улицам Бибиревская и Костромская, пр. Шенкурский и Алтуфьевскому шоссе. Более трети трассы пройдено закрытым способом при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
Реконструкция объекта позволила повысить надежность электроснабжения потребителей. По линии осуществляется транзит электроэнергии между подстанциями «Бескудниково» и «Красные Горки», которые обеспечивают электроснабжение района Бескудниково, жилых комплексов поселков Северный и Долгопрудный и других социально значимых объектов Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы.
На линии проложено порядка 12,5 км кабеля, смонтировано 18 соединительных муфт, 3 элегазовых ввода и 3 концевые муфты. Обновленная линия 110 кВ «Бескудниково – Красные Горки» повысила надежность электроснабжения в САО и СВАО г. Москвы.
Напомним, что в ПАО «МОЭСК» разработана долгосрочная целевая программа по замене маслонаполненного кабеля на современный и экологически безопасный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. При реконструкции линии применен именно такой тип кабеля.