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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Обновленная линия 110 кВ "Бескудниково – Красные Горки" повысила надежность электроснабжения в САО и СВАО г. Москвы

Обновленная линия 110 кВ Бескудниково – Красные Горки повысила надежность электроснабжения в САО и СВАО г. Москвы

10 июля 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ

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После реконструкции Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») включили в работу кабельно-воздушную линию (КВЛ) 110 кВ «Бескудниково – Красные Горки». Работы по реконструкции выполнили специалисты ОАО «Москабельсетьмонтаж» – дочернего общества МОЭСК.

Кабельный  участок КВЛ «Бескудниково – Красные горки» длиной  4,1 км  был построен в 1982 году. Необходимость реконструкции была вызвана перегрузкой линии вследствие повышения спроса на электроэнергию в СВАО и САО Москвы и в связи с заменой на подстанции «Красные Горки» масляных выключателей на элегазовые. К тому же кабель и кабельная арматура после 35-летней эксплуатации достигли высокой степени износа и не отвечали современным требованиям.

Трасса КВЛ «Бескудниково – Красные горки» прошла по улицам Бибиревская и Костромская, пр. Шенкурский и Алтуфьевскому шоссе. Более трети трассы пройдено закрытым способом при помощи метода горизонтально-направленного бурения.

Реконструкция объекта позволила повысить надежность электроснабжения потребителей. По линии осуществляется транзит электроэнергии между подстанциями «Бескудниково» и «Красные Горки», которые обеспечивают электроснабжение района Бескудниково,  жилых комплексов поселков Северный и Долгопрудный и других социально значимых объектов Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы.

На линии проложено порядка 12,5 км кабеля, смонтировано 18 соединительных муфт, 3 элегазовых ввода и 3 концевые муфты.  Обновленная линия 110 кВ «Бескудниково – Красные Горки» повысила надежность электроснабжения в САО и СВАО г. Москвы.
Напомним, что в ПАО «МОЭСК» разработана долгосрочная целевая программа  по замене маслонаполненного кабеля на современный и экологически безопасный кабель с  изоляцией из сшитого полиэтилена. При реконструкции линии применен именно такой тип кабеля.

Компания: ОАО "Москабельсетьмонтаж"

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