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Подмосковье возьмет на вооружение опыт Нидерландов по созданию станций зарядок для электромобилей - зампред Буцаев

Подмосковье возьмет на вооружение опыт Нидерландов по созданию станций зарядок для электромобилей - зампред Буцаев

10 июля 2017, 12:37
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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 Компании из Нидерландов готовы предложить Московской области свои технологии по созданию станций для зарядок электромобилей, сообщил в четверг зампред регионального правительства Денис Буцаев.

"Мы говорили о станциях зарядки для электромобилей - это направление, где Нидерланды лидируют. Подмосковье в этом отношении удваивает показатель по количеству такого рода станций у нас в регионе, и опыт Нидерландов будет крайне полезен нашему министерству энергетики для продолжения этой программы", - сказал Д.Буцаев журналистам, передает Интерфакс.

Зампред добавил, что речь идет о предложении конкретных зарубежных технологий для реализации на территории Подмосковья.

Как ранее сообщалось, в 2017 году в Московской области на Ленинградском, Минском и Новорижском шоссе планируется разместить "быстрые" станции зарядки для электромобилей.

Кроме того, компания "МОЭСК" намерена до конца года разместить в Солнечногорском районе первую в регионе станцию зарядки электромобилей отечественного производства - Рязанского приборостроительного завода.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с послом Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

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