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Новости компаний

Председатель Совета директоров компании "Изолятор" Александр Славинский награжден Знаком "За заслуги перед Московской областью"

Председатель Совета директоров компании Изолятор Александр Славинский награжден Знаком За заслуги перед Московской областью

10 июля 2017, 10:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Завод Изолятор

7 июля 2017 года в Химках, в рамках форума “День промышленника Московской области – 2017» Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников промышленности с профессиональным праздником и наградил лучших промышленников региона.

«Я хочу поблагодарить вас и ваши коллективы, всех, кто причастен к очень важному труду, очень важному делу. Хочу пожелать дальнейшего развития ваших предприятий и поздравить с Днем промышленника Московской области», - сказал Андрей Воробьев. Губернатор также поблагодарил всех предпринимателей и руководителей предприятий Московской области, которые создают новые рабочие места, внедряют передовые технологии, открывают новые заводы и выпускают современную конкурентоспособную продукцию. 

За большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса Московской области Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден председатель Совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский.

Знаком «За заслуги перед Московской областью» награждаются за особые заслуги в социально-экономическом и промышленном развитии региона, культурной, общественной деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения Московской области.

В работе Форума приняли участие руководители крупнейших промышленных предприятий региона, представители банковского сектора, экспертного и научного сообщества, инвесторы, реализующие проекты на территории Подмосковья.

Компания «Изолятор» - мировой лидер в области разработки и производства высоковольтных вводов на напряжение от 20 до 1150 кВ. В состав компании входят: завод «Изолятор» с производственной площадью более 24 тыс.кв.м, сервисный центр «СВН-Сервис», специальное конструкторско-технологическое бюро и испытательный центр высоковольтного электрооборудования «ИЗОЛЯТОР». Производственная база предприятия позволяет выпускать 12 тыс. высоковольтных вводов в год. Завод «Изолятор» основан 6 июня 1896 года. За более чем 120-летнею историю предприятием выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 30 странах мира.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

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