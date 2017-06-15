Председатель Совета директоров компании "Изолятор" Александр Славинский награжден Знаком "За заслуги перед Московской областью"

7 июля 2017 года в Химках, в рамках форума “День промышленника Московской области – 2017» Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников промышленности с профессиональным праздником и наградил лучших промышленников региона.

«Я хочу поблагодарить вас и ваши коллективы, всех, кто причастен к очень важному труду, очень важному делу. Хочу пожелать дальнейшего развития ваших предприятий и поздравить с Днем промышленника Московской области», - сказал Андрей Воробьев. Губернатор также поблагодарил всех предпринимателей и руководителей предприятий Московской области, которые создают новые рабочие места, внедряют передовые технологии, открывают новые заводы и выпускают современную конкурентоспособную продукцию.

За большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса Московской области Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден председатель Совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский.

Знаком «За заслуги перед Московской областью» награждаются за особые заслуги в социально-экономическом и промышленном развитии региона, культурной, общественной деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения Московской области.

В работе Форума приняли участие руководители крупнейших промышленных предприятий региона, представители банковского сектора, экспертного и научного сообщества, инвесторы, реализующие проекты на территории Подмосковья.

Компания «Изолятор» - мировой лидер в области разработки и производства высоковольтных вводов на напряжение от 20 до 1150 кВ. В состав компании входят: завод «Изолятор» с производственной площадью более 24 тыс.кв.м, сервисный центр «СВН-Сервис», специальное конструкторско-технологическое бюро и испытательный центр высоковольтного электрооборудования «ИЗОЛЯТОР». Производственная база предприятия позволяет выпускать 12 тыс. высоковольтных вводов в год. Завод «Изолятор» основан 6 июня 1896 года. За более чем 120-летнею историю предприятием выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 30 странах мира.