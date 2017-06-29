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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Работники костромского филиала МРСК Центра совместно с преподавателями Костромского госуниверситета написали учебное пособие для студентов

Работники костромского филиала МРСК Центра совместно с преподавателями Костромского госуниверситета написали учебное пособие для студентов

10 июля 2017, 11:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» совместно с преподавателями кафедры автоматики и микропроцессорной техники (АМТ) Костромского государственного университета (КГУ) выпустили практикум «Системы сбора, передачи и отображения информации в распределительных компаниях».

Учебное пособие предназначено для ознакомления с современными автоматизированными системами управления, используемыми на объектах электросетевого комплекса. Оно включает практические задания, упражнения, лабораторные работы, а также обзорный материал. Каждая из лабораторных работ наглядно и подробно описывает все функциональные уровни управления, начиная от трансформаторной подстанции и заканчивая системой обработки, архивации и отображения данных в центре управления сетями. Совместная работа энергетиков и преподавателей будет использоваться в процессе обучения студентами института автоматизированных систем и технологий КГУ.

Костромаэнерго на протяжении многих лет сотрудничает с КГУ. На базе вуза открыта и успешно функционирует лаборатория автоматизированных систем управления в электросетевом комплексе (АСУ ЭСК). Студенты университета ежегодно защищают квалификационные работы на тему электроэнергетики. А ведущий инженер отдела эксплуатации АСДУ Костромаэнерго, доцент кафедры АМТ КГУ, Андрей Мозохин является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных работ.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"
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