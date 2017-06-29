Работники костромского филиала МРСК Центра совместно с преподавателями Костромского госуниверситета написали учебное пособие для студентов

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 июля 2017, 11:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» совместно с преподавателями кафедры автоматики и микропроцессорной техники (АМТ) Костромского государственного университета (КГУ) выпустили практикум «Системы сбора, передачи и отображения информации в распределительных компаниях».
Учебное пособие предназначено для ознакомления с современными автоматизированными системами управления, используемыми на объектах электросетевого комплекса. Оно включает практические задания, упражнения, лабораторные работы, а также обзорный материал. Каждая из лабораторных работ наглядно и подробно описывает все функциональные уровни управления, начиная от трансформаторной подстанции и заканчивая системой обработки, архивации и отображения данных в центре управления сетями. Совместная работа энергетиков и преподавателей будет использоваться в процессе обучения студентами института автоматизированных систем и технологий КГУ.
Костромаэнерго на протяжении многих лет сотрудничает с КГУ. На базе вуза открыта и успешно функционирует лаборатория автоматизированных систем управления в электросетевом комплексе (АСУ ЭСК). Студенты университета ежегодно защищают квалификационные работы на тему электроэнергетики. А ведущий инженер отдела эксплуатации АСДУ Костромаэнерго, доцент кафедры АМТ КГУ, Андрей Мозохин является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных работ.