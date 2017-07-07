"Ростелеком" продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства на Сахалине

«Ростелеком» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) в Сахалинской области ввел в эксплуатацию 10 точек «Wi-Fi в сельской местности». У жителей в населенных пунктах появилась возможность пользоваться услугами беспроводного интернета со скоростью до 10 Мбит/сек.



Точки доступа «Wi-Fi»:

Смирныховский район, с. Рощино,

Томаринский район, с. Пензенское,

Углегорский район, с. Ольховка, с. Никольское,

Анивский район, с. Мицулевка, с. Ново -Троицкое, с. Петропавловское, с. Успенское,

Поронайский район, с. Тихменево,

Тымовский район, с. Зональное.

Проект УЦН направлен на предоставление доступа в интернет населенным пунктам Сахалинской области с численностью от 250 до 500 человек. Точка доступа представляет собой базовую станцию, которая состоит из Ethernet-коммутатора, Wi-Fi-роутера и антенны, обеспечивающей круговое покрытие. Доступом в интернет могут воспользоваться владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi.



Любой пользователь, находясь в зоне действия точки доступа и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, сможет подключиться к интернету. При регистрации в сети RTFree можно бесплатно получить доступ к ограниченному списку сайтов, в том числе к порталу Правительства Сахалинской области и к единому порталу госуслуг.



Стоимость услуги «Wi-Fi в сельской местности» в Сахалинской области составляет 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц. Подключиться к Wi-Fi можно через сети RTOpen, RTFree, RTWiFi.