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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обсудили организацию работ в сфере информационных технологий

Специалисты ПАО МРСК Центра и ПАО МРСК Центра и Приволжья обсудили организацию работ в сфере информационных технологий

10 июля 2017, 11:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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На базе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» состоялось совместное совещание специалистов ИТ-блоков ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в котором приняли участие работники Исполнительных аппаратов и 20 филиалов распределительных сетевых компаний.

Основной темой мероприятия стало обсуждение организации и развития ИТ-инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (являются дочерними зависимыми обществами ПАО «Россети»).

В ходе совещания были представлены опыт работы и лучшие практики в сфере информационных технологий двух компаний. Обсуждались вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей и информационных систем,  оптимизации ИТ-инфраструктуры, эксплуатации и развития телекоммуникаций, автоматизированных систем диспетчерского управления, телемеханизации энергообъектов.

Особое внимание уделено актуальным темам обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков, связанных с современными информационными угрозами.

Завершая мероприятие, Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - Главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин отметил важность взаимодействия специалистов технических служб и ИТ-блоков компаний для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса, подчеркнул, что информационные технологии в энергетике являются как раз тем эффективным инструментом, который поможет решить задачу надежного электроснабжения потребителей максимально быстро.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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