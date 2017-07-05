В "Россетях" обсудили приоритетные вопросы развития электросетевого комплекса Урала и Прикамья

В офисе «Россетей» состоялась расширенная встреча руководства компании с топ-менеджментом дочерней структуры – «МРСК Урала». Мероприятие прошло в рамках Дней дочерних обществ группы компаний.



Глава «МРСК Урала» Сергей Дрегваль представил генеральному директору компании «Россети» Олегу Бударгину ключевые показатели работы предприятия, рассказал о его основных векторах развития, а также стоящих перед уральскими энергетиками задачах и существующих проблемах.



В целом, по итогам деятельности «МРСК Урала» в 2016 году компания продемонстрировала уверенный рост финансово-экономических показателей.



За прошлый год выручка выросла до 65,4 миллиарда рублей. По итогам 2016 года показатели чистой прибыли зафиксированы на уровне 3,3 млрд рублей. Целевые показатели в 2016 году были достигнуты, задача правительства по снижению операционных издержек выполнена.



Коснулся руководитель «МРСК Урала» в своем выступлении и вопросов реализации ремонтной программы.



Так, ремонтная программа компании в финансовом выражении в 2016 году составила более 1,7 млрд. рублей. Было отмечено, что в планах энергетиков направить в 2017 году на ремонт электросетевой инфраструктуры свыше 1,8 млрд рублей.



Говоря о выполнении инвестиционной программы текущего года, Сергей Дрегваль подчеркнул, что финансирование инвестиционной программы компании в 2017 году составит порядка 7 млрд. рублей. Главный приоритет - техническое перевооружение и реконструкция объектов сетевого хозяйства.



Значительная часть инвестиционной программы компании в 2016 году была направлена на выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей. В 2016 году в «МРСК Урала» поступило более 34 тысяч заявок на технологическое присоединение. Порядка 90 % - льготная категория. Средний срок осуществления технологического присоединения к сетям «МРСК Урала» объектов малого и среднего бизнеса составляет на текущий момент 74 дня.



На встрече были также затронуты вопросы показателей надежности. Благодаря реализованному уральскими энергетиками комплексу мер в 2016 году удельная аварийность в распределительных сетях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края была снижена на 28% по отношению к показателям 2015 года, а среднее время восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений сокращено с 3,27 до 2 часов.



Руководители «Россетей» и «МРСК Урала» также обсудили существующие вопросы, влияющие на работу компании в Уральском регионе. По-прежнему острой остается проблема дебиторской задолженности гарантирующих поставщиков. Основными должниками компании являются: ПАО «Челябэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго» (находится под управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»), АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Новоуральская энергосбытовая компания».



Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин подчеркнул, что позиция по взысканию задолженности должна оставаться принципиальной. Необходимо продолжить предпринимать все возможные меры по укреплению платежной дисциплины, используя для этого механизмы как административного, так и правового воздействия.



Еще одна актуальная на сегодня задача, которую очертили участники встречи, - это дальнейшая работа по снижению потерь электроэнергии на территории Урала и Прикамья. Было отмечено, что мероприятия по выявлению и пресечению фактов неучтенного электропотребления в сетевом комплексе необходимо продолжить.



Программой по снижению потерь «МРСК Урала» на сегодня определен целый ряд организационных мероприятий. Речь идет о проведении комплексных проверок состояния систем учета электроэнергии, борьбе с хищениями электроэнергии, осуществлении контроля за состоянием приборов учета в очагах потерь.



В заключение Олег Бударгин поблагодарил коллектив «МРСК Урала» за работу. При этом глава «Россетей» отметил необходимость сосредоточиться на качественном решении текущих задач, стоящих перед компанией. Особое внимание следует уделять обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, реконструкции основных фондов и своевременному выполнению обязательств по технологическому присоединению. Также он выразил уверенность, что благодаря отличной командной работе всего коллектива компании филиалы и дочерние общества «МРСК Урала» с данными задачами справятся.