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Отраслевые новости: Россия

В Волгограде из-за неисправной проводки сгорела квартира

В Волгограде из-за неисправной проводки сгорела квартира

10 июля 2017, 12:04
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Квартира в 9-ти этажном доме на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда загорелась около восьми вечера 7 июля. Сигнал пожарным поступил в 19.54. Как оказалось, в одной из квартир в комнате площадью около восьми квадратных метров загорелись домашние вещи. Пламя охватило половину помещения. Спустя двадцать минут горение ликвидировали расчеты 15-й пожарно-спасательной части. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара в квартире стало короткое замыкание электрической проводки в распределительной коробке.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, за последние сутки в Волгоградской области произошло семь подобных пожаров. К счастью, все они обошлись без пострадавших и жертв.

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