Александр Новак провел ряд двусторонних встреч "на полях" Мирового нефтяного конгресса

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11 июля 2017, 16:06
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком.
Стороны обсудили ключевые моменты двустороннего сотрудничества в энергетической области, включая реализацию совместных проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».
Кроме того, Александр Новак встретился с Министром экономики Турецкой Республики Нихатом Зейбекчи.
В ходе встречи Министры обменялись мнениями о текущем состоянии российско-турецких отношений в торгово-экономической сфере.
Глава Минэнерго России также встретился с Премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым.
Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия в газовой сфере и поступательное развитие российско-болгарских отношений в нефтяной сфере, а также хорошие перспективы сотрудничества в области электроэнергетики и мирного использования атомной энергии.
Кроме того, глава российского энергетического ведомства встретился с Министром нефти и природного газа Республики Индии Дхармендрой Прадханом.
Министры отметили особый статус российско-индийского взаимодействия, которое носит характер стратегического партнерства. «Лидерами наших стран намечены новые ориентиры развития, подписан ряд важных соглашений, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества в ключевых областях», - подчеркнул Александр Новак.
Особенно важным глава Минэнерго России назвал развитие сотрудничества российских и индийских энергетических компаний.
Помимо этого, состоялась встреча с Министром энергетики и промышленности Государства Катар Мухаммадом Салехом Ас-Садой, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, а также потенциал торгово-экономического сотрудничества.
«Мы настроены на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Рассчитываем, что в текущем году позитивная динамика роста объемов взаимной торговли сохранится», - сообщил российский Министр.
Александр Новак также провел встречу с президентом, председателем совета директоров компании «Тоталь» Патриком Пуянне.
Стороны обсудили реализацию крупных двусторонних проектов, среди которых проект «Ямал СПГ», разработка Термокарстового и Харьягинского месторождений.
Кроме того, глава Минэнерго России в позитивном ключе отметил активную работу «Тоталь» с российскими партнерами как на территории Российской Федерации и Франции, так и в третьих странах.
«Убежден, что партнерство «Тоталь» и российских нефтегазовых компаний строится на взаимовыгодной основе и носит долгосрочный характер. У нас имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества», - добавил Министр.
Кроме того, состоялась встреча с вице-председателем IHS Markit, председателем CERAWeek Даниэлом Ергиным, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы мировой энергетической повестки.