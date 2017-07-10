Экономический эффект от внедрения "умных" счетчиков в Краснодарском энергорайоне превысил 37 миллионов рублей

С начала 2017 года потребителям Краснодарского филиала ПАО Кубаньэнерго (группа компаний «Россети») установлено порядка 2,7 тысяч «умных» приборов учёта. Экономический эффект в первом полугодии 2017 года от проведения данных мероприятий составил 17,3 млн кВт∙ч или 37,5 млн руб.



До конца года на территории Динского, Северского районов Краснодарского края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея (зона ответственности Краснодарских электрических сетей) планируют смонтировать еще тысячу приборов нового поколения. Работы выполняются исполнителями энергосервисных контрактов, без взимания платы с потребителей.



– В первую очередь «умные» приборы учёта устанавливают в тех населённых пунктах, где зафиксированы наибольшие коммерческие потери (в том числе хищение) электроэнергии. Потребители «группы риска» определяются в результате анализа объема потребления электроэнергии. К таким потребителям относятся садоводческие товарищества, жилые комплексы многоквартирных домов, энергоёмкие предприятия, у которых затратная часть на электроэнергию является основной, – отметил директор Краснодарских электрических сетей Владимир Михайлов.



Приборы нового поколения устанавливаются на опорах ЛЭП и подключаются к домовладениям частных лиц и офисам юридических лиц. Они снабжены коммуникационными устройствами, автоматически передающими информацию на сервер компании, что избавляет добросовестных потребителей от визитов инспекторов и контролеров, имеют встроенный тарификатор и ведут учет по времени суток, что значительно снижает затраты потребителя на оплату потребленной электроэнергии. Еще один важный аспект автоматизации учета электроэнергии - при монтаже новых счетчиков бесплатно меняется провод от опоры ЛЭП до домовладения на самонесущий изолированный (СИП), который более надежен и безопасен, устойчив к ветровым нагрузкам, налипанию снега и образованию льда.



«Умные» счетчики позволяют осуществлять не только достоверный и точный учет фактически потребленной электроэнергии, но и защищают электрическую сеть от несанкционированной перегрузки, а так же контролируют свое собственное состояние – сигнализируя о различных попытках вмешательства в их работу.