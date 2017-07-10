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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики приступили к монтажу новой трубы

Энергетики приступили к монтажу новой трубы

11 июля 2017, 09:54
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Саратовский филиал «Т Плюс» продолжает вести работы по устранению повреждения на пересечении улиц Чернышевского и Радищева.  Специалисты Центральной ремонтной службы демонтировали 8 метров  поврежденного участка тепломагистрали от Саратовской ГРЭС и приступили к монтажу новой трубы.

Для ускоренного выполнения работ энергокомпания вывела на объект 3 ремонтные бригады и 8 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, в пятницу, 7 июля, на тепломагистрали, проходящй под ул. Чернышевской, было выявлено повреждение  с изливом воды на  поверхность. Для обеспечения безопасности автомобилистов и жителей г. Саратов  перекрыто движение от ул. Провиантская до Радищева.Энергетики просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут передвижения.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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