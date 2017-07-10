Энергетики приступили к монтажу новой трубы

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 09:54
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Саратовский филиал «Т Плюс» продолжает вести работы по устранению повреждения на пересечении улиц Чернышевского и Радищева. Специалисты Центральной ремонтной службы демонтировали 8 метров поврежденного участка тепломагистрали от Саратовской ГРЭС и приступили к монтажу новой трубы.
Для ускоренного выполнения работ энергокомпания вывела на объект 3 ремонтные бригады и 8 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Напомним, в пятницу, 7 июля, на тепломагистрали, проходящй под ул. Чернышевской, было выявлено повреждение с изливом воды на поверхность. Для обеспечения безопасности автомобилистов и жителей г. Саратов перекрыто движение от ул. Провиантская до Радищева.Энергетики просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут передвижения.