Энергетики ведут борьбу с незаконными объектами в охранных зонах ЛЭП

В АО «ДРСК» подведены итоги работы по борьбе с незаконными объектами в охранных зонах ЛЭП во втором квартале этого года. Специалистами пяти филиалов компании проведены мероприятия по выявлению незаконных построек в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. В зоне ответственности ДРСК зафиксировано более 2000 случаев расположения в охранных зонах незаконных построек и конструкций, примерно треть этого количества 726 случаев – в Еврейской автономной области, чуть меньше в Приморье – 631.



Выявление незаконных объектов происходит регулярно, во время проведения плановых осмотров линий электропередачи. Граждане при возведении самовольных построек в охранной зоне ЛЭП не задумываются о том, что это противозаконно и может привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и их имуществу, а так же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению пожара.



На сегодняшний день выявлено более 90% собственников объектов, расположенных в охранных зонах ЛЭП. В соответствии с установленными в компании процедурами энергетики работают индивидуально с каждым собственником. Работа по согласованию размещения или демонтажу незаконных построек в охранных зонах ЛЭП ведется по всем направлениям - инициируются проверки надзорными органами, направляются запросы в региональные Управления Ростехнадзора, администрации муниципальных образований, ведется разъяснительная работа. В результате решаются вопросы о возбуждении административных дел, направляются в суд иски об освобождении земельного участка в границах охранной зоны, о сносе незаконных объектов или сам собственник решает убрать незаконный объект.



Напоминаем, что границы охранных зон устанавливаются на расстоянии 2 метра по обе стороны от крайних проводов ЛЭП напряжением 0,4 кВ, 10 метров – ЛЭП и трансформаторных пунктов напряжением 6-10 кВ, 15 метров – ЛЭП напряжением 35 кВ, 20 метров – ЛЭП 110 кВ. К любому участку линии электропередачи должен быть обеспечен свободный доступ для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ЛЭП. За нарушение данных требований виновные будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательными актами РФ и возмещением причиненного ущерба.



Кроме того, энергетики предупреждают, что недопустимо забираться на опоры и деревья, находящиеся в непосредственной близости от проводов. Электричество способно травмировать даже без прикосновения к проводу, на расстоянии, вследствие пробоя воздушного промежутка между телом человека и проводом под напряжением.