Энерговоры в Кировской области заплатят МРСК Центра и Приволжья более 14 млн руб.

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» - продолжает комплексную работу по снижению потерь в сетевом комплексе. Энергетики регулярно выявляют факты безучетного и бездоговорного энергопотребления, в результате чего правонарушители вынуждены не только полностью компенсировать стоимость похищенной электроэнергии, но и оплачивать штрафы. Общие суммы достигают сотен тысяч рублей.



Так, весной 2017 года житель деревни Подберезы Слободского района во время рейдов энергетиков был уличен в хищении электроэнергии с помощью «заряженного счетчика». По акту о безучетном энергопотреблении он оплатил 93 940 рублей. Аналогичное правонарушение стоило жителям деревни Запиваловы Слободского района и деревни Искра Юрьянского района Кировской области 62 346 рублей и 54 317 рублей соответственно. Если бы потребители использовали электроэнергию на законном основании, этих сумм хватило бы на несколько лет.



Филиал «Кировэнерго» призывает всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.