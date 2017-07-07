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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 18,2 МВт для работы магистрального нефтепровода в Краснодарском крае

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 18,2 МВт для работы магистрального нефтепровода в Краснодарском крае

11 июля 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила возможность выдачи 18,2 МВт мощности для электроснабжения инфраструктурных объектов нефтеперекачивающих станций «Черномортранснефти» в Краснодарском крае.

На подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Крымская» энергетики расширили открытое распределительное устройство и построили две ячейки 110 кВ. Для технологического присоединения потребителя на энергообъекте установили элегазовые выключатели, трансформаторы тока и шинные разъединители. Для вторичного оборудования на энергообъекте возвели отдельное модульное здание. В нем размещены устройства релейной защиты и автоматики российского производства.

По договору на технологическое присоединение заявителем построена новая подстанция 110 кВ «Крымская ЛПДС». Выдача мощности осуществляется по двухцепной линии 110 кВ «Крымская – Крымская ЛПДС». Потребитель подключен по первой категории надежности. 

Подстанция 220 кВ «Крымская» трансформаторной мощностью 250 МВА работает с 1953 года. Энергообъект обеспечивает электроснабжение жителей Крымского района Краснодарского края, а также объектов «Черномортранснефти» и Северо-Кавказской железной дороги.

«Черномортранснефть» — одно из крупнейших предприятий  топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, занимающееся транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам, эксплуатацией объектов нефтепроводного транспорта.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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