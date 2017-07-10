Грозненцы задолжали за электроэнергию 65 миллионов рублей

В районах Чеченской Республики специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» проводят рейды по адресам злостных неплательщиков. Работу энергетиков по взысканию долгов и ограничению электроснабжения злостных неплательщиков в Грозном осложняет тот факт, что собственники квартир неохотно идут на контакт с представителями энергокомпании. Неоднократные предупреждения и просьбы погасить образовавшиеся задолженности, как правило, игнорируют. В этом случае энергетики пускают в ход инструменты.



«Во время первого визита мы просим частично погасить задолженность. Если после этого не следуют какие-либо действия со стороны неплательщиков, приходится прибегать к крайней мере – отключению абонента от электричества», - рассказал заместитель начальника отдела безопасности АО «Чеченэнерго» Адам Сербиев.



Практика показывает, что отключение света должникам не всегда преграда – после ухода контролеров они самостоятельно возвращают электричество в квартиры. Таким нарушителям грозит еще и административный штраф в размере от 10 до 15 тыс. руб. В случае, если их уличат в этом повторно, может дойти и до уголовной ответственности.



С начала года грозненцы задолжали за электричество около 65 млн рублей. Долг жильцов дома 33 по проспекту Мохаммеда Али составляет около миллиона рублей. Все они не оплачивают коммунальные услуги более полугода. В ходе рейдовых мероприятий несколько дней назад 16 абонентов были отключены за неуплату. Сегодняшняя проверка показала, что подавляющее большинство людей самовольно подключились к электросетям. В их отношении составлены административные акты, которые будут переданы в правоохранительные органы.



«Мы всегда идем навстречу тем, кто старается хотя бы понемногу выплачивать задолженность, предлагаем им заключить договор о реструктуризации долга. В этом случае потребитель будет выплачивать деньги поэтапно», - рассказал Адам Сербиев.



Всего с начала года составлено 350 актов неучетнного потребления электроэнергии. Общий ущерб от самовольного подключения граждан к электросетям составил 11 млн 703 тыс. рублей. По данным Службы взаимодействия с клиентами АО «Чеченэнерго», в первом полугодии всего похищено свыше 3 млн кВт.ч. электроэнергии.



В рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики по повышению платежной дисциплины, предотвращению хищений электроэнергии и снижению потерь электроэнергии рейдовые мероприятия будут продолжаться.