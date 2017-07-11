IT-специалисты "Т Плюс Самара" создали приложение для управления электростанцией

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 17:46
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В «Т Плюс Самара» разработана Система мобильного контроля основных параметров работы Безымянской ТЭЦ (БТЭЦ-Mobile). Это мобильное приложение позволяет в режиме online через смартфон контролировать состояние основного и вспомогательного оборудования станции.
Систему БТЭЦ-Mobile создали специалисты Отдела информационно-технического сопровождения Безымянской ТЭЦ по инициативе руководства «Т Плюс Самара». Она агрегирует 277 технологических параметров с возможностью оповещения об опасных отклонениях 250 позиций. Данные обновляются через мобильный интернет каждые 10 секунд.
«Данное приложение уже установлено на смартфон директора электростанции и помогает ему в постоянном режиме контролировать параметры работы оборудования. БТЭЦ-Mobile – дополнительный удобный помощник для ведения оптимального режима работы ТЭЦ, позволяющий повысить эффективность загрузки энергооборудования. В настоящее время приложение проходит тестирование, а позже может быть адаптировано под нужды других электростанций Холдинга «Т Плюс», - отмечает главный инженер «Т Плюс Самара» Александр Гришатов.
При создании приложения были продуманы и вопросы энергобезопасности, поэтому изменять режим работы энергоузлов с телефона нельзя, как нельзя и получить свободный доступ к наблюдению всех коммерчески-важных параметров работы станции.
Следует отметить, что это уже не первая разработка IT-специалистов «Т Плюс Самара». В настоящее время на Безымянской ТЭЦ, Ульяновской ТЭЦ-2 и Ивановской ТЭЦ-3 в промышленной эксплуатации находится Система мониторинга узлов бесперебойного питания ТЭЦ, также созданная в Самаре.