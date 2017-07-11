 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

IT-специалисты "Т Плюс Самара" создали приложение для управления электростанцией

IT-специалисты Т Плюс Самара создали приложение для управления электростанцией

11 июля 2017, 17:46
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

236 просмотров

В «Т Плюс Самара» разработана Система мобильного контроля основных параметров работы Безымянской ТЭЦ (БТЭЦ-Mobile). Это мобильное приложение позволяет в режиме online через смартфон контролировать состояние основного и вспомогательного оборудования станции.

Систему БТЭЦ-Mobile создали специалисты Отдела информационно-технического сопровождения Безымянской ТЭЦ по инициативе руководства «Т Плюс Самара». Она агрегирует 277 технологических параметров с возможностью оповещения об опасных отклонениях 250 позиций. Данные обновляются через мобильный интернет каждые 10 секунд.

«Данное приложение уже установлено на смартфон директора электростанции и помогает ему в постоянном режиме контролировать параметры работы оборудования. БТЭЦ-Mobile – дополнительный удобный помощник для ведения оптимального режима работы ТЭЦ, позволяющий повысить эффективность загрузки энергооборудования. В настоящее время приложение проходит тестирование, а позже может быть адаптировано под нужды других электростанций Холдинга «Т Плюс», - отмечает главный инженер «Т Плюс Самара» Александр Гришатов.

При создании приложения были продуманы и вопросы энергобезопасности, поэтому изменять режим работы энергоузлов с телефона нельзя, как нельзя и получить свободный доступ к наблюдению всех коммерчески-важных параметров работы станции.

Следует отметить, что это уже не первая разработка IT-специалистов «Т Плюс Самара». В настоящее время на Безымянской ТЭЦ, Ульяновской ТЭЦ-2 и Ивановской ТЭЦ-3 в промышленной эксплуатации находится Система мониторинга узлов бесперебойного питания ТЭЦ, также созданная в Самаре.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!