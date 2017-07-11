Итоги международных встреч первого дня работы выставки ИННОПРОМ-2017

В первый день проведения 8-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел ряд встреч с иностранными партнерами.



Так, глава Минпромторга России принял участие в торжественном открытии стенда компаний из Японии, которая является страной-партнером выставки.



Мы рады приветствовать в рамках национальной экспозиции Японии и известные нам компании и, конечно же, новые лица, - сказал Министр, выступая на церемонии.



По его словам, это более 800 представителей 170 промышленных предприятий и организаций.



Данные показатели ещё раз подчеркивают обоюдное стремление России и Японии к укреплению промышленного потенциала, - подчеркнул Денис Мантуров.



На встрече с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко стороны обсудили совместную работу в рамках Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. В качестве практических шагов в рамках Подкомиссии реализуются инициативы проведения в 2017 году диагностики производительности 12 российских предприятий японскими специалистами, а также подготовки кадров в смежных отраслях: около 100 российских менеджеров пройдут стажировку в Японии в 2017-2018 гг. Также Подкомиссия занимается формированием перечня российско-японских проектов в области тяжелого и энергетического машиностроения, переработки бытовых отходов, станкостроения, металлургии, автомобильной, химической, деревообрабатывающей, фармацевтической, медицинской промышленности и других сферах. Минпромторг России готов оказывать необходимую поддержку этим проектам, заявил Денис Мантуров.



В ходе встречи главы Минпромторга России с руководством компании «Мазда» обсуждалась динамика спроса на российском авторынке и возможности компании по локализации новых продуктов в России. Речь шла о развитии экспорта продукции в третьи страны, в том числе, двигателей и готовых автомобилей, а также о внедрении на базе российской площадки передовых инновационных технологий в области автомобилестроения.



Беседа Дениса Мантурова с Министром промышленности, торговли и туризма Королевства Бахрейн Зайéдом Бен Раши́дом Аль-Зайя́ни была посвящена актуальным вопросам сотрудничества двух стран. Стороны коснулись вопросов развития двусторонней договорно-правовой базы в части разработки межправсоглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также обсудили проект Меморандума о взаимопонимании в области фармацевтической промышленности.



Тему многостороннего сотрудничества в области алюминиевой промышленности Министр обсудил на встрече с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абду́ллати́фом Бен Раши́дом Аль-Зайя́ни. Он отметил положительную динамику взаимодействия в этой области с рядом стран ССАГПЗ.



«Сегодня перед нами стоит актуальная проблема оптимизации производства, профилактики неэффективного расходования ресурсов, в том числе, энергетических, стабилизации рынка и обеспечения нормального функционирования глобальной алюминиевой индустрии. Дальнейшее наращивание производства алюминия может обострить ситуацию на мировом алюминиевом рынке», - подчеркнул Денис Мантуров. Для обсуждения этих вопросов уже созданы двусторонние рабочие группы с Бахрейном, ОАЭ и Катаром. В качестве системного подхода по решению проблем в алюминиевой отрасли Россия видит создание многосторонней площадки для обсуждения промышленного производства алюминия. «Необходимо привлечь к обсуждению этих вопросов максимальное количество заинтересованных государств-производителей алюминия, - пояснил глава российского ведомства. - Для этого целесообразно сформировать многостороннюю ассоциацию или даже международную организацию, которая бы стала эффективной диалоговой площадкой в сфере алюминиевой промышленности». Такой формат станет серьезным инструментом для координации деятельности производителей при соблюдении отраслевых интересов всех стран, уверен глава Минпромторга России. Кроме того, Денис Мантуров предложил внести в повестку дня Саммита G20 в Аргентине инициативу о создании многостороннего алюминиевого диалога в рамках Глобальной инициативы в области устойчивого промышленного развития.



Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации и гражданского авиастроения и возможное участие России в проектах строительства железнодорожной инфраструктуры между странами ССАГПЗ.



В беседе с Министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султа́́ном Саи́дом Аль-Мансу́ри глава Минпромторга России также затронул перспективы сотрудничества с ОАЭ в области алюминиевой промышленности. Денис Мантуров рассказал о проектах создания в России промышленных кластеров по выпуску продукции высоких переделов алюминия. Создание таких кластеров или технологических долин рассматривается в Красноярском крае, Волгоградской области и Республике Хакасия на базе существующих производств первичного алюминия. Стороны также обсудили подписание Межправительственного Соглашения о научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских отраслей промышленности. В нем будут зафиксированы договоренности по развитию сотрудничества в сферах авиационной, автомобильной промышленности, судостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, в области возобновляемой энергетики, подготовки кадров и обмена специалистами, НИОКР и других.



Развитие диалога в различных сферах межгосударственного взаимодействия обсуждалось и в ходе переговоров с вице-губернатором китайской провинции Хэнань Чжан Вэйнином. Сотрудничество России с провинцией Хэнань является одним из репрезентативных направлений российско-китайских отношений в области промышленности.



«Надеемся, что диалог провинции Хэнань с российскими регионами приобретет регулярный и содержательный характер не только в экономической сфере, но и в области культуры, инфраструктурного развития и гуманитарных контактов», - отметил Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг России готов всячески содействовать как укреплению этого диалога, так и созданию благоприятных условий для расширения практического сотрудничества бизнес-агентов двух стран.



Это было бы хорошим дополнением к программам межгосударственных механизмов двустороннего сотрудничества, -резюмировал Министр.



Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта российско-китайского предприятия «Юлянь».