Каталог продукции IEK: очевидное качество!

Группа компаний IEK представляет каталог продукции ® в новом формате. Теперь информация о продукции стала максимально полной и наглядной, а ее подача — более удобной.

Информация поступает из Информационной базы продукции IEK®, которая содержит полный набор характеристик и параметров продукции (изображение, технические характеристики, модельный ряд, логистические параметры и т. д.) и постоянно обновляется и дополняется. Поэтому обновление каталога происходит автоматически в он-лайн режиме.

Обновленный каталог предоставляет пользователям широкие возможности для получения необходимой и разнообразной информации и облегчает поиск нужной продукции:

В отдельное поле выведено «дерево» каталога, из которого можно попасть в предыдущий раздел или сразу в любой другой раздел и подраздел каталога;

Для каждого устройства сформирована соответствующая «Карточка товара», в которой указаны параметры и характеристики, соответствующие конкретному устройству, а не только продуктовой группе;

В каждом разделе ассортимента продукции реализована функция подбора по параметрам и характеристикам, чтобы пользователь смог отсортировать только ту продукцию, которая ему необходима;

Для определенных аппаратов указываются совместно применяемые дополнительные устройства и аксессуары;

Отдельные разделы каталога можно скачивать в формате PDF;

Для облегчения перехода на новый формат каталога оставлена возможность вернуться к старой версии каталога.

Работа над повышением качества и удобства каталога продукции IEK не окончена. В ближайшем будущем здесь появятся новые функции: система сравнения выбранной продукции по параметрам и техническим характеристикам; предоставление информации о продукции, которая чаще всего выбирается вместе с уже отобранным оборудованием; предоставление информации об уникальных возможностях и характеристиках, отличающих данную продукцию на российском рынке и многое другое.