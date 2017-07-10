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Новости компаний

Каталог продукции IEK: очевидное качество!

Каталог продукции IEK: очевидное качество!

11 июля 2017, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK представляет каталог продукции ® в новом формате. Теперь информация о продукции стала максимально полной и наглядной, а ее подача — более удобной.

Информация поступает из Информационной базы продукции IEK®, которая содержит полный набор характеристик и параметров продукции (изображение, технические характеристики, модельный ряд, логистические параметры и т. д.) и постоянно обновляется и дополняется. Поэтому обновление каталога происходит автоматически в он-лайн режиме.

Обновленный каталог предоставляет пользователям широкие возможности для получения необходимой и разнообразной информации и облегчает поиск нужной продукции:

  • В отдельное поле выведено «дерево» каталога, из которого можно попасть в предыдущий раздел или сразу в любой другой раздел и подраздел каталога;
  • Для каждого устройства сформирована соответствующая «Карточка товара», в которой указаны параметры и характеристики, соответствующие конкретному устройству, а не только продуктовой группе;
  • В каждом разделе ассортимента продукции реализована функция подбора по параметрам и характеристикам, чтобы пользователь смог отсортировать только ту продукцию, которая ему необходима;
  • Для определенных аппаратов указываются совместно применяемые дополнительные устройства и аксессуары;
  • Отдельные разделы каталога можно скачивать в формате PDF;
  • Для облегчения перехода на новый формат каталога оставлена возможность вернуться к старой версии каталога.

Работа над повышением качества и удобства каталога продукции IEK не окончена. В ближайшем будущем здесь появятся новые функции: система сравнения выбранной продукции по параметрам и техническим характеристикам; предоставление информации о продукции, которая чаще всего выбирается вместе с уже отобранным оборудованием; предоставление информации об уникальных возможностях и характеристиках, отличающих данную продукцию на российском рынке и многое другое.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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