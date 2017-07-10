Каталог продукции IEK: очевидное качество!

Новый номер RusCable Insider Digest
11 июля 2017, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK представляет каталог продукции ® в новом формате. Теперь информация о продукции стала максимально полной и наглядной, а ее подача — более удобной.
Информация поступает из Информационной базы продукции IEK®, которая содержит полный набор характеристик и параметров продукции (изображение, технические характеристики, модельный ряд, логистические параметры и т. д.) и постоянно обновляется и дополняется. Поэтому обновление каталога происходит автоматически в он-лайн режиме.
Обновленный каталог предоставляет пользователям широкие возможности для получения необходимой и разнообразной информации и облегчает поиск нужной продукции:
Работа над повышением качества и удобства каталога продукции IEK не окончена. В ближайшем будущем здесь появятся новые функции: система сравнения выбранной продукции по параметрам и техническим характеристикам; предоставление информации о продукции, которая чаще всего выбирается вместе с уже отобранным оборудованием; предоставление информации об уникальных возможностях и характеристиках, отличающих данную продукцию на российском рынке и многое другое.