Кубаньэнерго участвуют в Международном форуме молодых энергетиков "Форсаж-2017"

В Калужской области стартовал ежегодный Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017», организованный Министерством энергетики РФ, Министерством образования и науки РФ, госкорпорацией «Росатом» и Международной ассоциацией корпоративного образования (МАКО). Форум продлится до 15 июля, и в этом году в этом научном мероприятии участвуют более 650 человек. В числе участников форума и представители ПАО «Кубаньэнерго».



В течение недели представители энергетической отрасли, учёные и аналитики будут работать над различными проектами по «моделированию картины мира до 2040 года» – такова тема форума. На форум прибыло 650 участников от 160 отечественных и зарубежных компаний и предприятий атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, отрасли черной и цветной металлургии, нефтехимической промышленности, области IT и телекоммуникаций.



Участникам в ходе мастер-классов, лекций, практикумов и сессий предстоит обсудить с экспертами актуальные для отрасли вопросы. Ключевые из них – создание областей технологических прорывов в электроэнергетике, снижение потребления энергии, внедрение инновационных технологий в отраслях ТЭК, а также перспективы применения в сетевом комплексе цифровых технологий. Своим опытом с молодыми специалистами будут делиться ведущие эксперты, ученые и топ-менеджеры российских и зарубежных организаций.



Каждый день на «Форсаже» посвящен одной из тем: «Образы будущего», «Угрозы и возможности будущего», «Технологии, которые меняют мир», «Новые принципы лидерства и управления», «Будущее, которое мы выбираем и создаем».



Участники разделены на три потока: «Дизайн-мышление», «Территориальный код» и «Метафорическая игра-технология».



– Я попал в первый поток «Дизайн-мышление». Никаких упреждающих задач нам не ставили – напротив, организаторы делают все, чтобы мы двигались ступенчато, не были преднастроены, не становились заложниками какой-то модели, сформулированной заранее. Поэтому «картину мира» глазами энергетиков и промышленников все мы узнаем только в последний день форума, – рассказывает участник команды Кубаньэнерго, начальник отдела технологического развития и инноваций Борис Литаш.



Большинство делегатов «Форсажа-2017» отправятся на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов для участия в тематическом потоке научно-образовательной программы для корпоративного сектора «Индустрии-2035». Фестиваль пройдет 14-22 октября 2017 года в Сочи и соберет около 20 000 делегатов со всего мира.



Напомним, форум «Форсаж» проходит с 2011 г. Его основная цель – создание единой коммуникационной среды, объединяющей перспективных молодых специалистов ведущих энергетических российских и международных компаний, направленной на формирование креативного мышления и развития потенциала талантливой молодежи компаний в ходе решения актуальных научных, инженерно-технических, управленческих и других задач, стоящих перед электроэнергетической отраслью.