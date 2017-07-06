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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота

МРСК Центра модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота

11 июля 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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МРСК Центра завершила реализацию проекта по расширению функциональности, модернизации и переносу автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) на новую версию платформы EMC Documentum (в настоящее время OpenText Documentum) версии 7.2.

Проект по модернизации автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «МРСК Центра» реализован для достижения полной совместимости с версиями программного обеспечения, поддерживаемыми правообладателем платформы Documentum – компанией OpenText, повышения отказоустойчивости, производительности и надёжности работы системы. Исполнителем проекта выступило ООО "АйДи - Технологии управления".

Расширение функциональности АСУД позволило повысить эффективность процессов документооборота в компании, сократить сроки и трудозатраты при обработке и поиске документов, повысить эффективность исполнения заданий и документов, усилить контроль исполнительской дисциплины в части исполнения поручений. Кроме того, обеспечена интеграция справочной информации SAP MDM и SAP HCM c АСУД в части справочников внешних организаций, физических лиц, а также организационно-штатной структуры.

«Работа с документами в ПАО «МРСК Центра» традиционно занимает существенную часть времени нескольких тысяч пользователей, и реализованный проект делает такую работу более эффективной», - отметил начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра» Евгений Симонов.

Также в рамках проекта была разработана подсистема электронного архива автоматизированной системы управленческого документооборота, которая предназначена для оптимизации процессов управления архивными документами.

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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