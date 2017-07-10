ОДК представляет газотурбинную технику для энергетических отраслей

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 15:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИННОПРОМ-2017, РОСТЕХ
Объединенная двигателестроительная корпорация принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Компания представляет продукцию, разработанную для нефтегазодобывающей и энергетической отраслей и демонстрирующую возможность конверсии военных и гражданских авиационных двигателей в газотурбинные установки промышленного назначения.
Продукция ОДК выставляется в рамках объединенной экспозиции Ростеха. Гости стенда смогут увидеть макет компрессорной станции с газоперекачивающим агрегатом ГПА-25, газотурбинный привод для газоперекачивающих станций АЛ-31СТ и макет оснащенного двигателем НК-361 газотурбовоза ГТ1-001, являющегося принципиально новым и мощным типом локомотива.
Газоперекачивающий агрегат мощностью 25 МВт обладает высокими технико-экономическими характеристиками, полностью соответствует требованиям, предъявляемым газовой промышленностью. Аппарат исполнен в блочно-модульном и ангарном вариантах. В качестве привода ГПА-25 центробежного компрессора по желанию заказчика могут применяться созданные на основе высокоэффективных авиационных двигателей промышленные газотурбинные двигатели НК-36СТ и ПС-90ГП-25 разработки и производства ОДК.
Ранее, в мае этого года, ОДК подписала с ПАО «Газпром» соглашение о намерении создать на базе рыбинского предприятия «ОДК – Газовые турбины» производство по проектированию, сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных газотурбинных газоперекачивающих агрегатов ГПА-25У. Проект будет реализовываться в рамках стратегии «Газпрома» об импортозамещении с учетом решения стратегической задачи обеспечения диверсификации поставок ГПА мощностью 25 МВт.
Газотурбинный привод для газоперекачивающих станций АЛ-31СТ разработан на базе серийного авиационного двигателя АЛ-31Ф, различные модификации которого устанавливаются на самолеты семейства Су-27. Двигатель имеет большой рыночный потенциал благодаря своей экологичности и надежности.
Магистральный газотурбовоз с электрической передачей предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог общего пользования для вождения грузовых поездов повышенной длины и массы. Для проекта ОДК разработала двигатель НК-361 номинальной мощностью 8,3 МВт.
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