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Отраслевые новости: Энергетика

ООО "Башкирэнерго" стало призером экологической акции "Спаси лес!"

ООО Башкирэнерго стало призером экологической акции Спаси лес!

11 июля 2017, 10:42
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ЭКОЛОГИЯ

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6 июля в Уфе прошла экологическая акция «Спаси лес!». Мероприятие было приурочено Году экологии в России. Его основная цель – сохранение лесов и привлечение внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов.

Организатором мероприятия выступил Комитет по делам молодежи Администрации г.Уфы совместно с городским Центром содействия занятости молодежи.

Акцию поддержали более 20 предприятий, организаций и учреждений города. Среди них ООО «Башкирэнерго», работники которого с энтузиазмом откликнулись на акцию. Более того, сетевики принесли из дома 460 кг макулатуры. Всего за время проведения акции было собрано 2164 кг макулатуры. Средства, полученные за ее переработку, будут направлены в благотворительный фонд «Ломая барьеры». По итогам акции «Спаси лес!» ООО «Башкирэнерго» было награждено дипломом и кубком призера.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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