О формировании комиссий по проверке готовности к ОЗП 2017/2018 года

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 09:30
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ОЗП-2017-2018
В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к формированию комиссий по проверке готовности Филиалов ОДУ Центра и РДУ операционной зоны ОДУ Центра.
Предложения по включению в состав комиссий представителей субъектов электроэнергетики следует направлять до 09.08.2016 г. директору по техническому контроллингу Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Боровкову Вячеславу Викторовичу по адресу:
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