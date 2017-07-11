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Отраслевые новости: Энергетика

О формировании комиссий по проверке готовности к ОЗП 2017/2018 года

О формировании комиссий по проверке готовности к ОЗП 2017/2018 года

11 июля 2017, 09:30
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ОЗП-2017-2018

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В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к формированию комиссий по проверке готовности Филиалов ОДУ Центра и РДУ операционной зоны ОДУ Центра.

Предложения по включению в состав комиссий представителей субъектов электроэнергетики следует направлять до 09.08.2016 г. директору по техническому контроллингу Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Боровкову Вячеславу Викторовичу по адресу:

129626, г. Москва, ул.Староалексеевская, д. 9

Тел: +7 (495) 685-85-15 Факс: +7 (495) 686-76-35

E-mail: secr@oducentr.so-ups.ru

Компания: АО "СО ЕЭС"
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