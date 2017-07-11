ПАО "ДЭК" передало полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации АО "ЭСК РусГидро"

Новый номер RusCable Insider Digest
11 июля 2017, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
На основании решения годового Общего собрания акционеров с 1 июля 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» осуществляет управляющая организация Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»*. Управление деятельностью ПАО «ДЭК» в рамках полномочий исполнительного директора с 1 июля осуществляет Виктор Милуш, генеральный директор общества с 2009 года.
Передача полномочий осуществлена в рамках Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 гг., целью которой является построение новой модели управления сбытовым бизнесом Группы РусГидро. Этот шаг позволит обеспечить единый подход к реализации принципов управления энергосбытовыми активами, вести четко скоординированную работу по их эффективному развитию, проводить единую инвестиционную, финансово-экономическую и кадровую политику, оптимально использовать человеческий потенциал и значительно сократить издержки.
Реинжиниринг существующих бизнес – процессов, а также формирование единых требований в области корпоративных стандартов управления повысит уровень ответственности ПАО «ДЭК» перед потребителями, создаст условия для оптимизации деятельности. Реализация комплекса мер по внедрению модели единоличного исполнительного органа обеспечит повышение экономической эффективности всего сбытового сегмента Группы РусГидро, и позитивно скажется на потребителях.
*АО «ЭСК РусГидро» имеет статус субъекта оптового рынка с 28 октября 2011 года. Компания уже осуществляет функции единоличных исполнительных органов ряда энергосбытовых компаний в ценовых зонах РФ, такие как АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».