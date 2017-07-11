ПАО "МРСК Центра и Приволжья": за шесть месяцев в Нижегородской области введено свыше 11 МВА мощностей

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» подвел итоги реализации инвестиционной программы за шесть месяцев 2017 г.
С января по июнь текущего года нижегородские энергетики выполнили строительство и реконструкцию 1 687 объектов электросетевого комплекса. В работу были введены 11,75 МВА трансформаторных мощностей.
Наиболее масштабный реализуемый инвестпроект – комплексная реконструкция подстанции (ПС) 110/10/6 кВ «Свердловская» (г. Нижний Новгород), начавшаяся в июне. На подстанции будет выполнена замена оборудования распределительного устройства (РУ) 110 кВ на современное, более надежное. Ошиновка РУ 110 кВ будет заменена на ошиновку большего сечения. Также предусмотрено увеличение пропускной способности распределительного устройства 110 кВ за счет присоединения к РУ 110 кВ подстанции дополнительной питающей линии 110 кВ «Приокская».
Напомним, в 2017 г. также будет выполнена замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Левинка» (г. Нижний Новгород), а на ПС 110/35/6 кВ «Левобережная» (Городецкий район) на элегазовые будут заменены масляные выключатели.
Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго». Оно способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей к электросетям филиала.