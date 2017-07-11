Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в июне 2017 года увеличилось на 1,4 % по сравнению с июнем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в июне 2017 года составило 17167,9 млн кВт∙ч, что на 231,1 млн кВт∙ч больше, чем в июне прошлого года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.



Выработка электроэнергии в июне 2017 года составила 16676 млн кВт∙ч, что на 1,2 % меньше, чем в июне 2016 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.



Тепловыми электростанциями (ТЭС) в июне 2017 года выработано 7914,2 млн кВт∙ч (47,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 341 млн кВт∙ч (2 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 8420,8 млн кВт∙ч (50,5 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с июнем прошлого года выработка ТЭС снизилась на 16,5 %, выработка ГЭС увеличилась на 25,8 %, выработка АЭС увеличилась на 18,1 %.



Увеличение потребления в июне 2017 года по сравнению с июнем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Белгородской области на 2,5 %, Брянской области на 2,0 %, Владимирской области на 4,9 %, Вологодской области на 0,1 %, Воронежской области на 4,5 %, Ивановской области на 1,5 %, Калужской области на 4,8 %, Костромской области на 3,5 %, Курской области на 0,5 %, Москве и Московской области на 0,1 %, Орловской области на 1,8 %, Рязанской области на 1 %, Смоленской области на 1,3 %, Тамбовской области на 1,8 %, Тверской области на 11,2 %, Тульской области на 2,4 %, Ярославской области на 3,4 %. Снижение потребления в июне 2017 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксировано только в энергосистеме Липецкой области – на 3,1 %.



Снижение электропотребления обусловлено спецификой режима работы одного из крупных и энергоемких потребителей – ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».



За шесть месяцев 2017 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 119916,3 млн кВт·ч, что на 2,4 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года рост составил 3 %).



В январе – июне 2017 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 3,6 % (без учета 29 февраля 2016 года рост составил 4,2 %), Брянской области на 0,8 % (без учета 29 февраля 2016 года рост –1,5 %), Владимирской области на 3,8 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 4,4 %), Вологодской области на 0,7 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 1,3 %), Воронежской области на 4,7 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 5,3 %), Ивановской области на 2,7 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 3,3 %), Калужской области на 6,3 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 6,9 %), Костромской области на 1,3 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 1,9 %), Курской области на 4,4 %(без учета 29 февраля 2016 года рост – 5 %), Липецкой области на 0,8 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 1,4 %), Москвы и Московской области на 1,8 %(без учета 29 февраля 2016 года рост – 2,5 %), Орловской области на 1,5 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 2,1 %), Рязанской области на 2,8 %(без учета 29 февраля 2016 года рост – 3,4 %), Смоленской области на 4,6 %(без учета 29 февраля 2016 года рост – 5,3 %), Тамбовской области на 2,5 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 3,2 %), Тверской области на 5,8 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 6,5 %), Ярославской области на 2,4 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 3 %). Снижение электропотребления за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено в энергосистеме Тульской области, оно составило 0,3 % (без учета 29 февраля 2016 года электропотребление увеличилось на 0,3%).



Электростанции ОЭС Центра за период с января по июнь 2017 года выработали 120438,3 млн кВт·ч, что на 5,5 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост – 6,2 %). Выработка ТЭС в этот период составила 64893 млн кВт·ч (53,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по июнь 2016 года на 4,1 % (без учета 29 февраля 2016 года снижение – 3,5 %). Выработка ГЭС в этот период составила 2197,7 млн кВт·ч (1,8 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в период с января по июнь 2016 года на 29,7 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 30,5 %). Выработка АЭС в этот период составила 53347,6 млн кВт·ч (44,3 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по июнь 2016 года на 19,1 % (без учета 29 февраля 2016 года рост – 19,9 %).