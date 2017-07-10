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Отраслевые новости: Энергетика

Проведены пробные пуски всех газотурбинных установок Якутской ГРЭС-2

Проведены пробные пуски всех газотурбинных установок Якутской ГРЭС-2

11 июля 2017, 11:33
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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АО «Якутская ГРЭС-2» (входит в Группу «РусГидро») осуществило пробный пуск четвертой газотурбинной установки с подачей газа и выдачей в сеть электрической мощности в размере 5 МВт. Пробные пуски трех других установок Якутской ГРЭС-2 были проведены в апреле-мае текущего года.

Следующим этапом испытаний основного оборудования станет комплексное опробование электрической мощности всех четырех газотурбинных установок с выходом на номинальную нагрузку. Комплексное опробование по тепловой мощности запланировано на начало осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

На основной строительной площадке завершаются работы по монтажу кабельных конструкции, опор трубопроводов и площадок обслуживания оборудования. Строители заканчивают устройство внутриплощадочных автомобильных работ, ведут работы по благоустройству территории станции. Завершается водно-химическая отмывка котла-утилизатора № 4.

В здании объединенного корпуса на вторичной площадке ведется пусконаладка водоподготовительной установки, завершаются отделочные работы, ведется монтаж пожарного кольца, системы водоотведения и канализации.

В настоящее время на строительстве энергообъекта задействованы 1019 человек и 43 единицы техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на осень 2017 года.

Компания: ПАО "РусГидро"
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