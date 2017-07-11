В октябре 2017 года Уфа вновь станет центром энергетической отрасли. С 17 по 20 октября в Уфе по уже сложившейся традиции состоятся Российский Энергетический Форум (РЭФ) и международные выставки «Энергетика Урала», «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель».

Деловая программа четырех дней Форума включает Пленарное заседание «Современная энергетика – многовариантность развития» и работу секций по 15 направлениям с участием представителей Министерства энергетики РФ, Государственной Думы РФ, Правительства РБ и профильных министерств регионов РФ.

Модераторы мероприятий - признанные эксперты отрасли, представители федеральных органов власти, руководители ведущих отраслевых компаний и профильных ассоциаций. В том числе – представители Минэнерго России, ГосДумы РФ, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Самедов Ф.А., Министр промышленности и инновационной политики РБ Карпухин А.И., руководители ведущих энергетических компаний региона - генеральный директор АО «БЭСК» Шароватов Д.В., генеральный директор ООО «БГК» Симановский А.А. и др.

Список участников деловой программы и спикеров расширяется, желающих выступить на представительном форуме с каждым днем становится больше.

Международные выставки «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель» представят более 150 компаний со всей России, официальных представителей и дилеров крупнейших мировых электротехнических холдингов. Основные направления экспозиции: электроэнергетика, электротехника, теплоснабжение, светотехника, кабель, энергосбережение.

Новые разработки представят: Прософт-Системы (г. Екатеринбург), НПП Бреслер (г.Чебоксары), Энергомера (г. Ставрополь), СОНЭЛ (г. Москва), ЗЭТО (г.Великие-Луки), ЭКРА (г.Чебоксары), Свердловский завод трансформаторов тока, Усть-Каменогорский завод конденсаторов тока, Хюксо (г.Москва) и др.

К посещению выставок приглашены руководители генерирующих, сбытовых и сетевых компаний, инженеры, главные энергетики и проектировщики крупнейших предприятий, корпораций, и кластеров России.

Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут более 5000 специалистов, в том числе руководители отраслевых министерств, ведомств, крупнейших компаний стран СНГ.

В рамках РЭФ пройдет ряд просветительских и социальных мероприятий: «БЭСК-ринг» - Финал республиканского профориентационного чемпионата среди школьников, Молодежный день - конкурс студенческих энергетических стартап-проектов профильных вузов, встречи студентов в формате «без галстуков», мероприятия для населения.