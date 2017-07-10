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Пресс-релизы

"Ростелеком" увеличил охват оптической сети в 8 районах Карелии

Ростелеком увеличил охват оптической сети в 8 районах Карелии

11 июля 2017, 10:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В третьем квартале Карельский филиал «Ростелеком» увеличил емкость сети в 8 районах Республики. Таким образом, в эксплуатацию введены 768 портов в 55 домах городов Сегежа, Суоярви, Пудож, Кемь и поселков Лоухи, Повенец, Пиндуши, Лахденпохья и Пряжа.

Компания продолжает реализацию инвестиционной программы по расширению сети  широкополосного доступа в Интернет для жителей Петрозаводска и районов Республики. Летом будут завершены работы по подключению новых абонентских портов в Медвежьегорске и Питкяранте. В зависимости от технической возможности услуги связи на объектах предоставляются по технологиями FTTb и PON.

«Работы по расширению сети осуществляются специалистами Карельского филиала в течение всего года. Так, получая заявление от абонента на подключение наших услуг, мы иногда сталкиваемся с тем, что в доме клиента уже присутствует сеть компании, но в данный момент у нас нет возможности реализовать новую заявку, потому что количество портов, выделенных на объект, ограничено. Таким образом, анализируя количество полученных заявлений от жителей домов, мы готовим программу для расширения сети с последующим подключением абонентов», - прокомментировал и.о. директора Карельского филиала «Ростелеком» Александр Левашев.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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